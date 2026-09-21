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  • Visuais que adoram. Som em que pode confiar.
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Nova

Auscultadores supra-aurais sem fios para crianças

TAK6000PK/00

Disponível em

Blue
Blue
Pink
Pink

Visuais que adoram. Som em que pode confiar.

Conheça os auscultadores concebidos para uma audição segura e atualizações frequentes de estilo. Os ecrãs de papel eletrónico nas conchas dos auscultadores permitem que as crianças utilizem fotografias para criar um visual personalizado e fácil de alterar. Os limites de volume protegem os ouvidos dos mais novos em casa e em viagem.

Ver todos os benefícios

Visuais que adoram. Som em que pode confiar.

  • Auscultadores supra-aurais sem fios

  • Volume limitado a 85 dB

  • Ecrã de papel eletrónico personalizável

  • Resistentes e dobráveis

Resistentes, duradouros e dobráveis

Fabricados com materiais resistentes e não tóxicos, estes auscultadores foram concebidos para suportar as exigências da utilização diária pelas crianças. Quando não estão a ser utilizados, podem ser dobrados na horizontal para facilitar a arrumação numa gaveta. Também pode dobrá-los na horizontal e para dentro, criando um conjunto compacto que cabe facilmente em bolsos e malas.

Aplicação Philips Headphones com controlos parentais

A nossa aplicação complementar pode ser utilizada para definir limites de tempo de reprodução, para que as crianças não ouçam durante demasiado tempo. Também pode utilizar a aplicação para mudar estes auscultadores da predefinição, em que o volume está limitado a 75 dB, para um modo de viagem que limita o volume a 85 dB.

Bateria de longa duração e ligações sem fios fáceis

Da diversão ao fim de semana aos trabalhos de casa, estes auscultadores acompanham as crianças com até 45 horas de reprodução com uma carga completa (que demora 2 horas via USB-C). Um botão BT dedicado nos auscultadores permite às crianças emparelhá-los facilmente com os seus dispositivos, e a conectividade multiponto permite-lhes ligar-se a mais do que um dispositivo em simultâneo.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Guia de início rápido

  • PDF ficheiro, 4.1 MB
  • 27 August 2026

Declaração de conformidade da UE

  • PDF ficheiro, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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Avisos legais

  1. Volume limitado a 75 dB no modo normal e a 85 dB no modo de viagem, em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.