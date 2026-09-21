Aplicação Philips Headphones com controlos parentais

A nossa aplicação complementar pode ser utilizada para definir limites de tempo de reprodução, para que as crianças não ouçam durante demasiado tempo. Também pode utilizar a aplicação para mudar estes auscultadores da predefinição, em que o volume está limitado a 75 dB, para um modo de viagem que limita o volume a 85 dB.