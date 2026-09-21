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Nova
TAK6000PK/00
Visuais que adoram. Som em que pode confiar.
Conheça os auscultadores concebidos para uma audição segura e atualizações frequentes de estilo. Os ecrãs de papel eletrónico nas conchas dos auscultadores permitem que as crianças utilizem fotografias para criar um visual personalizado e fácil de alterar. Os limites de volume protegem os ouvidos dos mais novos em casa e em viagem.
Auscultadores supra-aurais sem fios
Volume limitado a 85 dB
Ecrã de papel eletrónico personalizável
Resistentes e dobráveis
Fabricados com materiais resistentes e não tóxicos, estes auscultadores foram concebidos para suportar as exigências da utilização diária pelas crianças. Quando não estão a ser utilizados, podem ser dobrados na horizontal para facilitar a arrumação numa gaveta. Também pode dobrá-los na horizontal e para dentro, criando um conjunto compacto que cabe facilmente em bolsos e malas.
A nossa aplicação complementar pode ser utilizada para definir limites de tempo de reprodução, para que as crianças não ouçam durante demasiado tempo. Também pode utilizar a aplicação para mudar estes auscultadores da predefinição, em que o volume está limitado a 75 dB, para um modo de viagem que limita o volume a 85 dB.
Da diversão ao fim de semana aos trabalhos de casa, estes auscultadores acompanham as crianças com até 45 horas de reprodução com uma carga completa (que demora 2 horas via USB-C). Um botão BT dedicado nos auscultadores permite às crianças emparelhá-los facilmente com os seus dispositivos, e a conectividade multiponto permite-lhes ligar-se a mais do que um dispositivo em simultâneo.
Volume limitado a 75 dB no modo normal e a 85 dB no modo de viagem, em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.