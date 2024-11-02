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Descontinuado
TAT1108WT/00
Qualidade nítida de chamada
Diafragmas de 6 mm para graves potentes
Design ergonómico confortável
Resistência salpicos/transpiração IPX4
Não importa o quão longo é o seu dia, estes auscultadores têm tudo do que precisa. Desfrute de 5 horas de tempo de reprodução e 10 horas adicionais com o prático estojo de carregamento de bolso.
Ouça os seus sons da forma como foram feitos para serem ouvidos. Estes auscultadores utilizam um design personalizado e diafragmas dinâmicos de 6 mm para lhe proporcionar uma verdadeira experiência de audição. A grande potência dos diafragmas melhora a dinâmica e os graves para que nunca perca uma batida.
Não deixe que os sons do mundo à sua volta interrompam a sua audição. Estes auscultadores dispõem de um microfone de IA que utiliza um algoritmo de IA avançado para filtrar o ruído que não quer ouvir e garantir uma qualidade nítida de chamada. Ouça sempre de forma nítida.
3.4
de 5
9
Críticas
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Pontos positivos
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Pontos negativos
Charge lente des écouteurs
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1108WT Casque True Wireless
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1108WT Casque True Wireless
Bordy
23/02/2024
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto sotto ogni punto di vista suono limpido e cristallino
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Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Cuffie True wireless
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Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Cuffie True wireless
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Pontos positivos
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Pontos negativos
Geen
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Esta avaliação foi feita para TAT1108WT True wireless koptelefoons
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A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.