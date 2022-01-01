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Descontinuado
TAT2205BK/00
Diafragmas de 6 mm/posterior fechada
Bluetooth®
O estojo de carregamento pequeno não podia ser mais prático, e estes auscultadores True Wireless também resistem a salpicos de qualquer direção. Podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.
Faça-se à estrada com vários carregamentos no seu bolso. Pode obter até 4 horas de reprodução com um único carregamento, mais 8 horas adicionais com o estojo totalmente carregado. Um carregamento breve de 15 minutos no estojo garante uma hora adicional de reprodução. Um carregamento completo do estojo demora 2 horas através de USB-C.
Obtenha um som excelente com os diafragmas em neodímio de 6 mm e desfrute das suas músicas favoritas com um conforto autêntico graças ao design leve e confortável. As almofadas amovíveis macias ajudam a obter um ajuste confortável.
3.6
de 5
32
Críticas
Strukka
01/01/2022
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente
Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
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ScorpioMax76
17/12/2020
Italia
Ottima ricezione e suono ben bilanciato
Ho comprato queste cuffie convinto di usarle come semplici auricolari per lo smartphone, sono invece delle fantastiche cuffie che permettono una magnifica ricezione della musica e del suono. le ho provate anche con la PS4 e sono perfette anche per i video giochi.
Pontos positivos
dimensioni, ricezione e bilanciatura suono
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Esta avaliação foi feita para 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless
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FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
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Esta avaliação foi feita para 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
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