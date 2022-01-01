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Descontinuado

2000 seriesAuriculares sem fios True

TAT2205BL/00

3.6
| (32) Críticas

Disponível em

Azul
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Branco
Branco
Preto
Preto
Vermelho
Vermelho
Sempre pronto a partir
Haverá algo mais útil do que auscultadores True Wireless com um estojo de carregamento que cabe no bolso das suas calças de ganga justas? Estes auriculares resistentes a salpicos e transpiração proporcionam-lhe um som excelente e até 12 horas de reprodução.
Ver todos os benefícios

Sempre pronto a partir

  • Diafragmas de 6 mm/posterior fechada

  • Bluetooth®

Resistência a salpicos e transpiração IPX4

O estojo de carregamento pequeno não podia ser mais prático, e estes auscultadores True Wireless também resistem a salpicos de qualquer direção. Podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Estojo de carregamento extremamente pequeno para até 12 horas de reprodução

Faça-se à estrada com vários carregamentos no seu bolso. Pode obter até 4 horas de reprodução com um único carregamento, mais 8 horas adicionais com o estojo totalmente carregado. Um carregamento breve de 15 minutos no estojo garante uma hora adicional de reprodução. Um carregamento completo do estojo demora 2 horas através de USB-C.

Ajuste confortável e seguro

Obtenha um som excelente com os diafragmas em neodímio de 6 mm e desfrute das suas músicas favoritas com um conforto autêntico graças ao design leve e confortável. As almofadas amovíveis macias ajudam a obter um ajuste confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

32

Críticas

01/01/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto excelente

Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.

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Esta avaliação foi feita para 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True

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17/12/2020

Italia

Italia

Ottima ricezione e suono ben bilanciato

Ho comprato queste cuffie convinto di usarle come semplici auricolari per lo smartphone, sono invece delle fantastiche cuffie che permettono una magnifica ricezione della musica e del suono. le ho provate anche con la PS4 e sono perfette anche per i video giochi.

Pontos positivos

dimensioni, ricezione e bilanciatura suono

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Esta avaliação foi feita para 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless

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08/05/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Kopfhörer

Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag

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Esta avaliação foi feita para 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

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