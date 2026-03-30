Som detalhado, conforto absoluto e modos de som espacial

As almofadas texturizadas SecureFit proporcionam-lhe um ajuste mais leve e confortável, ao mesmo tempo que criam uma boa vedação para um som ainda melhor. As funcionalidades de som espacial Philips incluem os modos Café e Lounge, que fazem com que a sua música soe como parte do ambiente de fundo: ideal para se concentrar numa tarefa enquanto ouve música.