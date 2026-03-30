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      Auscultadores True Wireless

      TAT3000WT/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Crie o ambiente, desfrute do ajuste

      Ouça com total liberdade com auriculares True Wireless que se apresentam mais leves, com melhor ajuste e que oferecem um som rico, quente e detalhado. O cancelamento de ruído adaptável responde ao ambiente que o rodeia, enquanto os modos Café e Lounge permitem que a sua música defina o ritmo e a atmosfera ideal para o momento.

      Ver todas as vantagens

      Disponível em:

      Auscultadores True Wireless

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      Crie o ambiente, desfrute do ajuste

      • Auriculares pequenos. Ajuste confortável.
      • Cancelamento de ruído adaptável
      • Tecnologia de 6 microfones
      • Som detalhado e natural

      Som detalhado, conforto absoluto e modos de som espacial

      As almofadas texturizadas SecureFit proporcionam-lhe um ajuste mais leve e confortável, ao mesmo tempo que criam uma boa vedação para um som ainda melhor. As funcionalidades de som espacial Philips incluem os modos Café e Lounge, que fazem com que a sua música soe como parte do ambiente de fundo: ideal para se concentrar numa tarefa enquanto ouve música.

      Som envolvente com cancelamento de ruído adaptável

      O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

      Ligação multiponto Bluetooth® estável e Auracast™

      O Bluetooth® 6.0 garante uma ligação rápida e estável, e o suporte para Auracast™ permite-lhe ouvir transmissões públicas enquanto viaja. Pode ligar-se a dois dispositivos Bluetooth® em simultâneo e gerir os dispositivos emparelhados através da nossa aplicação. Além disso, o Microsoft Swift Pair torna tudo mais simples para utilizadores Windows.

      Tecnologia de 6 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais sobrelotados

      Estes auscultadores dispõem de uma configuração de seis microfones, e três desses microfones, juntamente com um algoritmo de redução de ruído de IA, combinam-se para lhe proporcionar chamadas extremamente nítidas. Mesmo que esteja num café movimentado, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.

      Resistência salpicos e transpiração IPX4

      Não se preocupe com as condições climatéricas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.

      Até 48 horas de tempo de reprodução. Estojo de carregamento de bolso

      Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 12 horas de reprodução com uma carga completa e 36 horas adicionais do estojo de carregamento de bolso (com cancelamento de ruído ligado, obtém 8 horas e 24 horas adicionais do estojo). Para um reforço rápido, 10 minutos de carregamento proporcionam mais 2 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

      Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência

      Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.

      Som quente e natural. Marca de som Philips.

      Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

      Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

      Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

      Especificações técnicas

      • Som

        Limites frequência
        20 – 20.000 Hz
        Diâmetro da coluna
        10 mm
        Impedância
        32 ohm
        Entrada máxima de corrente
        5 mW
        Sensibilidade
        106 dB (1 kHz, 179 mV)
        Tipo de diafragma
        Dinâmica

      • Conectividade

        Versão Bluetooth
        6,0
        Perfis Bluetooth
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Alcance máximo
        Até 10  m
        Ligação multiponto
        Sim
        Codecs suportados
        • SBC
        • LC3

      • Embalagem exterior

        Comprimento
        26.50  cm
        Número de embalagens para o consumidor
        24
        Largura
        23.00  cm
        Peso bruto
        3.05  kg
        Comprimento
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17895 0
        Peso líquido
        1.57  kg
        Tara
        1.48  kg

      • Conveniência

        Controlo do volume
        Sim
        Resistência à água
        IPX4
        Suporta a aplicação Philips Headphones
        Sim
        Modo mono para TWS
        Sim
        Atualizações de firmware possíveis
        Sim
        Tipo de controlos
        Toque
        Emparelhamento rápido Google
        Sim
        Microsoft Swift Pair
        Sim

      • Embalagem interior

        Comprimento
        12.30  cm
        Número de embalagens para o consumidor
        3
        Largura
        10.05  cm
        Comprimento
        10.00  cm
        Peso líquido
        0.20  kg
        Peso bruto
        0.336  kg
        Tara
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17895 7

      • Alimentação elétrica

        Número de pilhas
        3 unid.
        Tempo de carga
         2  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado)
        8 + 24  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado)
        12 + 36  hora(s)
        Carregamento rápido
        10 mins for 2 hrs
        Tipo de bateria (estojo de carregamento)
        Lithium Polymer (built-in)
        Tipo de bateria (auricular)
        Lithium Polymer (built-in)
        Peso da bateria (total)
        13.27  g
        Capacidade da bateria (estojo)
        600  mAh
        Capacidade da bateria (auricular)
        60  mAh

      • Dimensões da embalagem

        Comprimento
        10.9  cm
        Tipo de embalagem
        Caixa
        Tipo de disposição na prateleira
        Pendurado
        Largura
        9.6  cm
        Profundidade
        3.55  cm
        Número de produtos incluídos
        1
        EAN
        48 95229 17895 3
        Peso bruto
        0.093  kg
        Peso líquido
        0.066  kg
        Tara
        0.027  kg

      • Acessórios

        Guia de início rápido
        Sim
        Pontas de auriculares
        3 pares (S/M/L)
        Estojo de carregamento
        Sim

      • Design

        Cor
        Branco
        Estilo de utilização
        Auriculares
        Material do acoplamento auditivo
        Silicone
        Ajusta à orelha
        Auriculares
        Tipo de ajuste do auricular
        Almofada de silicone

      • Telecomunicações

        Microfone para chamadas
        3 mics for each side

      • Dimensões

        Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Dimensões dos auriculares (LxPxA)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Peso total
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20827 8

      • Funcionalidades ANC

        Tecnologia ANC
        Híbrido
        Modo de perceção
        Sim
        ANC adaptável
        Sim
        Microfone para ANC
        2 microfones
        ANC (cancelamento ativo de ruído)
        Sim

      • Assistente de voz

        Compatível com o assistente de voz
        • Siri da Apple
        • Assistente Google
        Ativação do assistente de voz
        Toque multifunções
        Suporte do assistente de voz
        Sim

      • Sustentabilidade

        Revestimento de plástico
        contém 57% de policarbonato reciclado pós-consumo TE-00132492

      Badge-D2C

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