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TAT3000WT/00
Crie o ambiente, desfrute do ajuste
Ouça com total liberdade com auriculares True Wireless que se apresentam mais leves, com melhor ajuste e que oferecem um som rico, quente e detalhado. O cancelamento de ruído adaptável responde ao ambiente que o rodeia, enquanto os modos Café e Lounge permitem que a sua música defina o ritmo e a atmosfera ideal para o momento.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
As almofadas texturizadas SecureFit proporcionam-lhe um ajuste mais leve e confortável, ao mesmo tempo que criam uma boa vedação para um som ainda melhor. As funcionalidades de som espacial Philips incluem os modos Café e Lounge, que fazem com que a sua música soe como parte do ambiente de fundo: ideal para se concentrar numa tarefa enquanto ouve música.
O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.
O Bluetooth® 6.0 garante uma ligação rápida e estável, e o suporte para Auracast™ permite-lhe ouvir transmissões públicas enquanto viaja. Pode ligar-se a dois dispositivos Bluetooth® em simultâneo e gerir os dispositivos emparelhados através da nossa aplicação. Além disso, o Microsoft Swift Pair torna tudo mais simples para utilizadores Windows.
Estes auscultadores dispõem de uma configuração de seis microfones, e três desses microfones, juntamente com um algoritmo de redução de ruído de IA, combinam-se para lhe proporcionar chamadas extremamente nítidas. Mesmo que esteja num café movimentado, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.
Não se preocupe com as condições climatéricas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.
Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 12 horas de reprodução com uma carga completa e 36 horas adicionais do estojo de carregamento de bolso (com cancelamento de ruído ligado, obtém 8 horas e 24 horas adicionais do estojo). Para um reforço rápido, 10 minutos de carregamento proporcionam mais 2 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.
Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.
Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.
Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.
Som
Conectividade
Embalagem exterior
Conveniência
Embalagem interior
Alimentação elétrica
Dimensões da embalagem
Acessórios
Design
Telecomunicações
Dimensões
UPC
Funcionalidades ANC
Assistente de voz
Sustentabilidade
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