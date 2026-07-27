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Auscultadores com microfone

TAUH201BK/00

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Este é o seu momento
Crie o seu próprio espaço. Estes auscultadores on-ear proporcionam-lhe um som nítido e graves potentes. O aro para a cabeça é tão leve que quase não o sentirá. O cabo plano é resistente a emaranhamentos. As proteções para os ouvidos são macias e dobram-se totalmente para que esteja sempre pronto.
Ver todos os benefícios

Este é o seu momento

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Protecções almofadadas respiráveis

  • Dobragem compacta

Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior

O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.

Diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm. Som nítido. Graves potentes.

Os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm proporcionam-lhe som nítido e graves potentes.

Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido.

O microfone incorporado com cancelamento de eco mantém o som nítido quando deseja falar.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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