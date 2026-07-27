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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
TAUH201WT/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Protecções almofadadas respiráveis
Dobragem compacta
O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.
Os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm proporcionam-lhe som nítido e graves potentes.
O microfone incorporado com cancelamento de eco mantém o som nítido quando deseja falar.
Críticas