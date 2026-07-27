Este é o seu momento

Crie o seu próprio espaço. Estes auscultadores on-ear proporcionam-lhe um som nítido e graves potentes. O aro para a cabeça é tão leve que quase não o sentirá. O cabo plano é resistente a emaranhamentos. As proteções para os ouvidos são macias e dobram-se totalmente para que esteja sempre pronto.