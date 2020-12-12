ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons
  • Reproduza todos os sons

Auriculares sem fios

TAUH202BK/00

3.9
| (13) Críticas | 89% recomendam este produto

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Reproduza todos os sons
Listas de reprodução épicas. Os podcasts mais recentes. Estes auscultadores on-ear sem fios proporcionam um som nítido e graves potentes. O aro para a cabeça é tão leve que quase não o sentirá e os auriculares dobram-se totalmente. Terá 15 horas de tempo de reprodução, para desfrutar durante todo o dia ou toda a noite.
Ver todos os benefícios

Reproduza todos os sons

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Até 15 horas de reprodução

  • Dobragem compacta

15 horas de tempo de reprodução. Muito tempo durante o dia. Ou a noite.

Obtém 15 horas de tempo de reprodução e os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm proporcionam-lhe som nítido e graves potentes. Um carregamento completo demora entre duas e três horas

2-3 horas de carregamento.

Um carregamento completo demora entre duas e três horas.

Diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm. Som nítido. Graves potentes.

Os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm proporcionam-lhe som nítido e graves potentes.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

13

Críticas

89%

recomendam este produto

2

12/12/2020

France

France

Tres bon casque

De bonne basse un micro plustot bon et un bon confort

Pontos positivos

confort et son

Pontos negativos

un peu fragile

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUH202BK Casque sans fil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUH202BK Casque sans fil

25/11/2021

België

België

Funcionário da Philips

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Pontos positivos

Goeie geluid

Pontos negativos

Geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!!

Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή

Pontos positivos

Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.

Esta avaliação foi feita para TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Esta avaliação foi feita para TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis