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TAUH202WT/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Até 15 horas de reprodução
Dobragem compacta
Obtém 15 horas de tempo de reprodução e os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm proporcionam-lhe som nítido e graves potentes. Um carregamento completo demora entre duas e três horas
Um carregamento completo demora entre duas e três horas.
Os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm proporcionam-lhe som nítido e graves potentes.
3.9
de 5
13
Críticas
89%
recomendam este produto
12/12/2020
France
Tres bon casque
De bonne basse un micro plustot bon et un bon confort
Pontos positivos
confort et son
Pontos negativos
un peu fragile
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUH202BK Casque sans fil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAUH202BK Casque sans fil
King of rating
25/11/2021
België
Funcionário da Philips
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Pontos positivos
Goeie geluid
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Sim, recomendo este produto
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nibakou
28/10/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Εξαιρετικό!!
Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή
Pontos positivos
Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.
Esta avaliação foi feita para TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Esta avaliação foi feita para TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά