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TAZ2000S/10
O seu leitor de CD completo
Dê mais força às suas músicas com o "boombox" portátil para amantes de música, que reproduz CD físicos em qualquer formato. Também obtém rádio FM nítida, transmissão Bluetooth® estável, reprodução USB e uma porta de entrada de áudio para outros dispositivos.Ver todas as vantagens
Disponível em:
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.
Quer esteja a descobrir a alegria dos CD físicos pela primeira vez ou de novo, este leitor de CD com ranhura montada na parte superior é uma ótima escolha para ouvir casualmente. Consegue ler qualquer tipo de formato de CD e a pega de transporte faz com que seja fácil de mover. Basta ligar a uma tomada de CA ou inserir seis pilhas* (tipo R14 C) e pode levá-lo para onde quiser.
Quando quiser abraçar a fonte de música que já existia antes dos CD, o sintonizador digital FM facilita a procura de programas de rádio que vai adorar. Pode configurar até 20 pré-sintonias para as estações que ouve regularmente.
Quer utilizar este leitor de CD como coluna portátil? A conectividade Bluetooth® permite-lhe transmitir sons diretamente para o leitor a partir de um dispositivo inteligente compatível e o Dynamic Bass Boost vai vibrar os seus graves favoritos.
Para uma flexibilidade total, existe também uma porta USB que lhe permite ligar uma pen para desfrutar da sua coleção de música digital. Alternativamente, utilize a porta de entrada de áudio para ligar um gira-discos e ponha alguns discos a tocar.
Se gosta de adormecer com música, um livro áudio ou o rádio como som de fundo, pode definir o temporizador para 120, 90, 60, 30 ou 15 minutos. O leitor de CD entra em modo de espera depois de decorrido esse tempo.
Som
Colunas
Conectividade
Sintonizador/receção/transmissão
Conveniência
Alimentação elétrica
Acessórios
Design
Dimensões
Reprodução de áudio
Compatibilidade
Sustentabilidade
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