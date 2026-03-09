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    • O seu leitor de CD completo O seu leitor de CD completo O seu leitor de CD completo

      Leitor de CD

      TAZ2000B/10

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      O seu leitor de CD completo

      Dê mais força às suas músicas com o "boombox" portátil para amantes de música, que reproduz CD físicos em qualquer formato. Também obtém rádio FM nítida, transmissão Bluetooth® estável, reprodução USB e uma porta de entrada de áudio para outros dispositivos.

      Ver todas as vantagens

      Disponível em:

      Leitor de CD

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      O seu leitor de CD completo

      • Leitor de CD com múltiplas fontes
      • CD, rádio FM, USB
      • Bluetooth® 6.0, entrada de áudio
      • Pega de transporte incorporada
      Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

      Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

      Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

      Leitor de CD portátil estilo "boombox"

      Quer esteja a descobrir a alegria dos CD físicos pela primeira vez ou de novo, este leitor de CD com ranhura montada na parte superior é uma ótima escolha para ouvir casualmente. Consegue ler qualquer tipo de formato de CD e a pega de transporte faz com que seja fácil de mover. Basta ligar a uma tomada de CA ou inserir seis pilhas* (tipo R14 C) e pode levá-lo para onde quiser.

      Rádio FM digital com até 20 pré-sintonias

      Quando quiser abraçar a fonte de música que já existia antes dos CD, o sintonizador digital FM facilita a procura de programas de rádio que vai adorar. Pode configurar até 20 pré-sintonias para as estações que ouve regularmente.

      Transmissão simples sem fios via Bluetooth®

      Quer utilizar este leitor de CD como coluna portátil? A conectividade Bluetooth® permite-lhe transmitir sons diretamente para o leitor a partir de um dispositivo inteligente compatível e o Dynamic Bass Boost vai vibrar os seus graves favoritos.

      Ligue a outras fontes através da porta USB e da entrada de áudio

      Para uma flexibilidade total, existe também uma porta USB que lhe permite ligar uma pen para desfrutar da sua coleção de música digital. Alternativamente, utilize a porta de entrada de áudio para ligar um gira-discos e ponha alguns discos a tocar.

      Temporizador de sono integrado

      Se gosta de adormecer com música, um livro áudio ou o rádio como som de fundo, pode definir o temporizador para 120, 90, 60, 30 ou 15 minutos. O leitor de CD entra em modo de espera depois de decorrido esse tempo.

      Especificações técnicas

      • Som

        Potência de saída (RMS)
        3 W
        Melhoramento do som
        Dynamic Bass Boost
        Sistema de som
        Estéreo
        Diâmetro da coluna
        2,5"
        Controlo do volume
        para cima/para baixo

      • Colunas

        Colunas incorporadas
        2

      • Conectividade

        USB
        Tipo A (reprodução)
        Perfis Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Entrada de áudio (3,5 mm)
        Sim
        Versão Bluetooth
        6,0

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Antena
        Antena FM
        Sintonização digital automática
        Sim
        Bandas do sintonizador
        • FM mono
        • FM estéreo
        Estações pré-sintonizadas
         20
        RDS
        Não
        Tipo de antena
        Telescópica

      • Conveniência

        Tipo de Ecrã
        LCD
        Cor da retroiluminação
        Branco
        Temporizador
        Sim

      • Alimentação elétrica

        Tipo de pilha
        LR14
        Voltagem da pilha
        1.5  V
        Alimentação elétrica
        100 V – 240 V, 50/60 Hz
        Consumo de energia em modo de espera
        <0,8 W (visor do relógio ligado)
        Número de pilhas
        6*
        Tipo de alimentação
        CA; pilhas*

      • Acessórios

        Guia de início rápido
        Sim
        Cabo de alimentação
        Sim
        Garantia
        • Folheto de garantia
        • Folha de segurança

      • Design

        Cor
        Preto

      • Dimensões

        Profundidade da embalagem
        159  mm
        Profundidade do produto
        245  mm
        Peso incl. embalagem
         1,95  kg
        Altura da embalagem
        278  mm
        Largura da embalagem
        370  mm
        Largura do produto
        285  mm
        Altura do produto
        125  mm
        Peso do produto
         1,15  kg

      • Reprodução de áudio

        Modos de reprodução de discos
        • Avanço/Inversão Rápido
        • Procura de Faixas Seguinte/Anterior
        • Repetição/Aleatório/Programa
        Suporte de reprodução
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Número de decks
        1
        Modos USB Directos
        • Reprodução/Pausa
        • Anterior/Seguinte
        • Retrocesso rápido/Avanço rápido
        • Parar
        • Repetir
        • Aleatório
        • Reprodução de programa
        Tipo de Carregamento
        Topo
        Faixas Programáveis
         20
        Modo Bluetooth
        • Reprodução/Pausa
        • Anterior/Seguinte

      • Compatibilidade

        Controlo da aplicação no smartphone/tablet
        Não

      • Sustentabilidade

        Revestimento de plástico
        contém 85% de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

      Badge-D2C

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