Leitor de CD portátil estilo "boombox"

Quer esteja a descobrir a alegria dos CD físicos pela primeira vez ou de novo, este leitor de CD com ranhura montada na parte superior é uma ótima escolha para ouvir casualmente. Consegue ler qualquer tipo de formato de CD e a pega de transporte faz com que seja fácil de mover. Basta ligar a uma tomada de CA ou inserir seis pilhas* (tipo R14 C) e pode levá-lo para onde quiser.