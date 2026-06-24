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Assistência Philips

Há derrames de comida durante a liquidificação

Para evitar derrames durante a liquidificação, certifique-se de que o jarro está corretamente bloqueado, seguindo os passos abaixo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF883/01 , SCF883/01R1 , SCF885/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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