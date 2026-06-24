Há derrames de comida durante a liquidificação

Para evitar derrames durante a liquidificação, certifique-se de que o jarro está corretamente bloqueado, seguindo os passos abaixo.
Coloque o jarro na unidade principal com a tampa na parte superior. Alinhe o ícone de liquidificação no jarro com o ícone de desbloqueio na unidade principal.
Rode o jarro para a direita até ficar bem encaixado na unidade principal. Certifique-se de que roda totalmente o jarro para a direita até o ícone de liquidificação estar alinhado com o ícone de bloqueio na unidade principal, para que a ranhura por baixo da pega encaixe na área de bloqueio
Veja as imagens abaixo para ver como alinhar os ícones corretamente.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF883/01 , SCF883/01R1 , SCF885/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›