Como posso utilizar o sistema de desinfeção por UV Sonicare?

Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Siga as instruções passo a passo abaixo para saber como utilizar o sistema de desinfeção por UV Philips Sonicare. O sistema de desinfeção só funciona com cabeças da escova de encaixe. Não pode ser utilizado nas cabeças da escova Sonicare For Kids. Não se esqueça de retirar a tampa de proteção para viagem da cabeça da escova antes de a utilizar.
1. Ligue o sistema de desinfeção a uma tomada em bom estado.
2. Depois da escovagem, enxague a cabeça da escova e sacuda o excesso de água.
3. Coloque os dedos na reentrância da porta do sistema de desinfeção e puxe a porta para a abrir.
4. Coloque a cabeça da escova num dos dois ganchos do sistema de desinfeção. Certifique-se de que as cerdas estão voltadas para a lâmpada.
5. Feche a porta e prima o botão verde de ligar/desligar para selecionar o ciclo de limpeza UV. O sistema de desinfeção só funciona se a porta estiver fechada corretamente e para caso seja aberta.
O sistema de desinfeção está em funcionamento quando a luz brilha através da janela. O ciclo do sistema de desinfeção dura 10 minutos e o sistema desliga-se automaticamente.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
O que significam os símbolos na escova de dentes Sonicare?
Que cabeça de escova se adapta à minha escova Sonicare?
Como posso ativar ou desativar o sensor de pressão na minha Sonicare?
Posso substituir a bateria da escova de dentes Sonicare?
Como altero as definições de intensidade na escova de dentes Sonicare?