Assistência Philips Como posso utilizar o sistema de desinfeção por UV Sonicare?

Siga as instruções passo a passo abaixo para saber como utilizar o sistema de desinfeção por UV Philips Sonicare. O sistema de desinfeção só funciona com cabeças da escova de encaixe. Não pode ser utilizado nas cabeças da escova Sonicare For Kids. Não se esqueça de retirar a tampa de proteção para viagem da cabeça da escova antes de a utilizar.

1. Ligue o sistema de desinfeção a uma tomada em bom estado.

2. Depois da escovagem, enxague a cabeça da escova e sacuda o excesso de água.

3. Coloque os dedos na reentrância da porta do sistema de desinfeção e puxe a porta para a abrir.

4. Coloque a cabeça da escova num dos dois ganchos do sistema de desinfeção. Certifique-se de que as cerdas estão voltadas para a lâmpada.

5. Feche a porta e prima o botão verde de ligar/desligar para selecionar o ciclo de limpeza UV. O sistema de desinfeção só funciona se a porta estiver fechada corretamente e para caso seja aberta.

O sistema de desinfeção está em funcionamento quando a luz brilha através da janela. O ciclo do sistema de desinfeção dura 10 minutos e o sistema desliga-se automaticamente.