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Como posso utilizar o sistema de desinfeção por UV Sonicare?

Siga as instruções passo a passo abaixo para saber como utilizar o sistema de desinfeção por UV Philips Sonicare. O sistema de desinfeção só funciona com cabeças da escova de encaixe. Não pode ser utilizado nas cabeças da escova Sonicare For Kids. Não se esqueça de retirar a tampa de proteção para viagem da cabeça da escova antes de a utilizar.  

1. Ligue o sistema de desinfeção a uma tomada em bom estado. 

2. Depois da escovagem, enxague a cabeça da escova e sacuda o excesso de água. 

3. Coloque os dedos na reentrância da porta do sistema de desinfeção e puxe a porta para a abrir. 

4. Coloque a cabeça da escova num dos dois ganchos do sistema de desinfeção. Certifique-se de que as cerdas estão voltadas para a lâmpada. 

5. Feche a porta e prima o botão verde de ligar/desligar para selecionar o ciclo de limpeza UV. O sistema de desinfeção só funciona se a porta estiver fechada corretamente e para caso seja aberta. 

O sistema de desinfeção está em funcionamento quando a luz brilha através da janela. O ciclo do sistema de desinfeção dura 10 minutos e o sistema desliga-se automaticamente. 

Como utilizar o sistema de desinfeção por UV da escova

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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