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Assistência Philips

Posso utilizar a Philips OneBlade a húmido ou a seco?

Todos os modelos Philips OneBlade podem ser utilizados em pele húmida ou seca, com gel ou espuma de barbear, ou mesmo no banho ou chuveiro.

Embora o barbear a seco produza melhores resultados (uma vez que os pelos molhados aderem à pele), pode barbear-se como preferir. Se optar por utilizar espuma ou gel de barbear, enxague a lâmina com água regularmente para obter os melhores resultados.

Sugestão: embora alguns produtos incluam uma tampa para a porta de carregamento, este não é o caso da Philips OneBlade. Pode utilizar a sua OneBlade no banho ou no chuveiro sem tapar a porta de carregamento. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/20 , QP6652/61 , QP1324/20 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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