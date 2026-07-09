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Assistência Philips

Como utilizo a OneBlade no meu corpo?

Pode utilizar a Philips OneBlade para aparar, depilar e modelar pelos corporais, incluindo em zonas íntimas. Para depilar áreas maiores do corpo, como as pernas, os braços ou o tronco, pode utilizar a lâmina OneBlade normal com quaisquer acessórios. Para aparar e depilar áreas sensíveis, como as virilhas ou as axilas, utilize os acessórios descritos abaixo.

Sugestão: Pode adquirir um kit para o corpo OneBlade na nossa loja online. O kit para o corpo é compatível com todos os modelos OneBlade, incluindo OneBlade Pro e OneBlade Norelco.

Nota: a Philips OneBlade foi concebida para aparar e barbear pelos faciais e corporais. Não se destina a aparar ou cortar cabelo. Consulte a seleção de aparadores de cabelo e aparadores multifunções da Philips para encontrar um produto ideal para cortar e aparar cabelo.
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/20 , QP6652/61 , QP1924/30 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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