Como utilizo a OneBlade no meu corpo?

As lâminas Philips OneBlade Intimate proporcionam um corte apurado, ao mesmo tempo que reduzem a possibilidade de cortes e golpes.



Conselhos de depilação para homens: Quando depilar o escroto, é importante utilizar os dedos da mão livre para manter a pele o mais esticada possível. Isto proporciona uma superfície suave para a lâmina deslizar, proporcionando melhores resultados e um risco reduzido de cortes. Depile o escroto uma secção de cada vez, tendo o cuidado de manter a pele o mais esticada possível.



Conselhos de depilação para mulheres: quando depilar os pelos no interior dos lábios exteriores, certifique-se de que estica os mesmos para que a lâmina não possa entrar em contacto com os lábios interiores. Proteja o seu lábio interior com a mão livre.



Siga os passos abaixo para depilar utilizando o acessório de proteção da pele:



1. Coloque a lâmina Intimate na pega OneBlade.

2. Prima o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo.

3. Com a mão livre, puxe uma pequena área da pele com dois dedos para a esticar e fazer com que os pelos fiquem na vertical. Coloque a lâmina apenas sobre a pele completamente esticada. Consulte as sugestões acima para obter mais informações.

4. Certifique-se de que a lâmina está totalmente em contacto com a pele e que não está a segurá-la com um ângulo.

5. Movimente o aparelho lentamente com uma ligeira pressão. À medida que continua, certifique-se de que a pele permanece esticada durante o barbear.



Quando terminar de barbear, desligue o dispositivo e limpe-o cuidadosamente.



Consulte a pergunta frequente Como limpo a minha OneBlade? para obter instruções detalhadas.

