Como utilizo a OneBlade no meu corpo?

Pode utilizar a Philips OneBlade para aparar, depilar e modelar pelos corporais, incluindo em zonas íntimas. Para depilar áreas maiores do corpo, como as pernas, os braços ou o tronco, pode utilizar a lâmina OneBlade normal com quaisquer acessórios. Para aparar e depilar áreas sensíveis, como as virilhas ou as axilas, utilize os acessórios descritos abaixo.
Sugestão: Pode adquirir um kit para o corpo OneBlade na nossa loja online. O kit para o corpo é compatível com todos os modelos OneBlade, incluindo OneBlade Pro e OneBlade Norelco.
Nota: a Philips OneBlade foi concebida para aparar e barbear pelos faciais e corporais. Não se destina a aparar ou cortar cabelo. Consulte a seleção de aparadores de cabelo e aparadores multifunções da Philips para encontrar um produto ideal para cortar e aparar cabelo.
As lâminas Philips OneBlade Intimate proporcionam um corte apurado, ao mesmo tempo que reduzem a possibilidade de cortes e golpes.
Conselhos de depilação para homens: Quando depilar o escroto, é importante utilizar os dedos da mão livre para manter a pele o mais esticada possível. Isto proporciona uma superfície suave para a lâmina deslizar, proporcionando melhores resultados e um risco reduzido de cortes. Depile o escroto uma secção de cada vez, tendo o cuidado de manter a pele o mais esticada possível.
Conselhos de depilação para mulheres: quando depilar os pelos no interior dos lábios exteriores, certifique-se de que estica os mesmos para que a lâmina não possa entrar em contacto com os lábios interiores. Proteja o seu lábio interior com a mão livre.
Siga os passos abaixo para depilar utilizando o acessório de proteção da pele:
1. Coloque a lâmina Intimate na pega OneBlade. 2. Prima o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo. 3. Com a mão livre, puxe uma pequena área da pele com dois dedos para a esticar e fazer com que os pelos fiquem na vertical. Coloque a lâmina apenas sobre a pele completamente esticada. Consulte as sugestões acima para obter mais informações. 4. Certifique-se de que a lâmina está totalmente em contacto com a pele e que não está a segurá-la com um ângulo. 5. Movimente o aparelho lentamente com uma ligeira pressão. À medida que continua, certifique-se de que a pele permanece esticada durante o barbear.
Quando terminar de barbear, desligue o dispositivo e limpe-o cuidadosamente.
Consulte a pergunta frequente Como limpo a minha OneBlade? para obter instruções detalhadas.
Quando aparar e depilar em zonas sensíveis, certifique-se de que limpa os pelos antes de começar. A proteção para a pele sensível permite um barbear apurado, ao mesmo tempo que reduz a probabilidade de golpes e cortes.
Para utilizar a proteção para a pele sensível:
1. Coloque a proteção para a pele sensível na lâmina do seu aparelho, aplicando uma ligeira pressão até esta encaixar no devido lugar.
2. Faça movimentos suaves e estáveis com a OneBlade. Desloque a máquina de barbear para trás e para a frente para garantir que agarra os pelos que crescem em diferentes direções. Quando necessário, estique a pele com a mão livre para depilar em áreas enrugadas, como o escroto.
3. Quando o seu barbear estiver concluído, retire o acessório do aparelho. Enxague e limpe o acessório e o OneBlade com água morna.
O pente para pelos corporais apara os pelos corporais a um comprimento de 5 mm. Por motivos de higiene, não utilize o mesmo pente no rosto e noutras partes do corpo.
Para utilizar o pente para pelos corporais:
1. Coloque o pente para pelos corporais na lâmina da OneBlade, exercendo uma ligeira pressão até este encaixar no lugar. 2. Barbeie-se com o pente para pelos corporais colocado. Apare na direção oposta à do crescimento dos pelos para melhores resultados. 3. Quando o seu barbear estiver concluído, retire o acessório do aparelho. Enxague e limpe o acessório e o OneBlade com água morna.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:QP1924/20 , QP6652/61 , QP1924/30 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›