Como tiro manchas brancas/castanhas da placa de aquecimento do Philips Avent?
As manchas brancas/castanhas são de calcário. Estas acumulam-se nos aparelhos como resíduo de minerais naturalmente contidos na água, que não evaporam quando a água é aquecida. Quanto maior for a dureza da água, mais rápida será a acumulação de calcário. Embora não seja muito prejudicial, dá má aparência, é difícil de limpar e pode prejudicar o funcionamento dos aparelhos ou danificar os seus componentes em caso de acumulação. Recomenda-se que descalcifique o esterilizador, pelo menos, a cada 2 semanas para garantir um funcionamento eficiente. Siga as instruções abaixo para descalcificar corretamente o seu dispositivo.
Para o esterilizador de biberões Philips Avent SCF291
Verta 12 ml (2,5 colheres de chá) de vinagre branco (5% de ácido acético) e 120 ml de água no reservatório da água.
Coloque o cesto pequeno na base. Coloque a tampa sobre o cesto. Nota: colocar o cesto pequeno na base evita que o líquido quente salpique.
Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.
Deixe o aparelho funcionar durante 5 minutos. Prima o botão ligar/desligar para desligar o aparelho.
Deixe o aparelho arrefecer durante cerca de 5 minutos.
Esvazie o depósito de água e enxagúe-o cuidadosamente. Remova quaisquer vestígios de calcário com uma esponja. Volte a enxaguar e limpe a base com um pano húmido. Nota: os resultados da descalcificação podem variar consoante a dureza da água e a frequência da descalcificação. Repita o ciclo de descalcificação, se necessário.
Enxague o cesto pequeno e a tampa para remover a solução de vinagre.
Para o esterilizador e secador de biberões Philips Avent SCF293
Verta 12 ml (2,5 colheres de chá) de vinagre branco (5% de ácido acético) e 120 ml de água no reservatório da água.
Coloque o cesto pequeno na base. Coloque a tampa sobre o cesto. Nota: colocar o cesto pequeno na base evita que o líquido quente salpique.
Rode o botão ligar/desligar para o modo "Esterilizar". Em seguida, prima-o para ligar o aparelho.
Deixe o aparelho funcionar durante 5 minutos. Prima o botão ligar/desligar para desligar o aparelho.
Deixe o aparelho arrefecer durante cerca de 5 minutos.
Esvazie o depósito de água e enxagúe-o cuidadosamente. Remova quaisquer vestígios de calcário com uma esponja. Volte a enxaguar e limpe a base com um pano húmido. Nota: os resultados da descalcificação podem variar consoante a dureza da água e a frequência da descalcificação. Repita o ciclo de descalcificação, se necessário.
Enxague o cesto pequeno e a tampa para remover a solução de vinagre.
Nota: utilize apenas anticalcários à base de ácido cítrico e evite qualquer outro tipo.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF291/00 , SCF291/00R1 , SCF291/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›