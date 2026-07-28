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Como tiro manchas brancas/castanhas da placa de aquecimento do Philips Avent?

As manchas brancas/castanhas são de calcário. Estas acumulam-se nos aparelhos como resíduo de minerais naturalmente contidos na água, que não evaporam quando a água é aquecida. Quanto maior for a dureza da água, mais rápida será a acumulação de calcário. Embora não seja muito prejudicial, dá má aparência, é difícil de limpar e pode prejudicar o funcionamento dos aparelhos ou danificar os seus componentes em caso de acumulação. Recomenda-se que descalcifique o esterilizador, pelo menos, a cada 2 semanas para garantir um funcionamento eficiente. Siga as instruções abaixo para descalcificar corretamente o seu dispositivo.

Como tiro manchas brancas/castanhas da placa de aquecimento do Philips Avent?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF291/00 , SCF291/00R1 , SCF291/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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