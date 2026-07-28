Assistência Philips Como tiro manchas brancas/castanhas da placa de aquecimento do Philips Avent?

As manchas brancas/castanhas são de calcário. Estas acumulam-se nos aparelhos como resíduo de minerais naturalmente contidos na água, que não evaporam quando a água é aquecida. Quanto maior for a dureza da água, mais rápida será a acumulação de calcário. Embora não seja muito prejudicial, dá má aparência, é difícil de limpar e pode prejudicar o funcionamento dos aparelhos ou danificar os seus componentes em caso de acumulação. Recomenda-se que descalcifique o esterilizador, pelo menos, a cada 2 semanas para garantir um funcionamento eficiente. Siga as instruções abaixo para descalcificar corretamente o seu dispositivo.

Instruções passo a passo Para o esterilizador de biberões Philips Avent SCF291 Verta 12 ml (2,5 colheres de chá) de vinagre branco (5% de ácido acético) e 120 ml de água no reservatório da água. Coloque o cesto pequeno na base. Coloque a tampa sobre o cesto.

Nota: colocar o cesto pequeno na base evita que o líquido quente salpique. Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho. Deixe o aparelho funcionar durante 5 minutos. Prima o botão ligar/desligar para desligar o aparelho. Deixe o aparelho arrefecer durante cerca de 5 minutos. Esvazie o depósito de água e enxagúe-o cuidadosamente. Remova quaisquer vestígios de calcário com uma esponja. Volte a enxaguar e limpe a base com um pano húmido.

Nota: os resultados da descalcificação podem variar consoante a dureza da água e a frequência da descalcificação. Repita o ciclo de descalcificação, se necessário. Enxague o cesto pequeno e a tampa para remover a solução de vinagre. Para o esterilizador e secador de biberões Philips Avent SCF293 Verta 12 ml (2,5 colheres de chá) de vinagre branco (5% de ácido acético) e 120 ml de água no reservatório da água. Coloque o cesto pequeno na base. Coloque a tampa sobre o cesto.

Nota: colocar o cesto pequeno na base evita que o líquido quente salpique. Rode o botão ligar/desligar para o modo "Esterilizar". Em seguida, prima-o para ligar o aparelho. Deixe o aparelho funcionar durante 5 minutos. Prima o botão ligar/desligar para desligar o aparelho. Deixe o aparelho arrefecer durante cerca de 5 minutos. Esvazie o depósito de água e enxagúe-o cuidadosamente. Remova quaisquer vestígios de calcário com uma esponja. Volte a enxaguar e limpe a base com um pano húmido.

Nota: os resultados da descalcificação podem variar consoante a dureza da água e a frequência da descalcificação. Repita o ciclo de descalcificação, se necessário. Enxague o cesto pequeno e a tampa para remover a solução de vinagre. Nota: utilize apenas anticalcários à base de ácido cítrico e evite qualquer outro tipo.