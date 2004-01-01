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    Assistência Philips

    Como devo armazenar leite materno extraído?

    Publicado em 16 de maio de 2025

    Pode armazenar leite materno no frigorífico (a temperaturas inferiores a 4 ºC/39 ºF) durante até 4 dias ou no congelador (a temperatura inferiores a -18 ºC/0 ºF) durante 6-12 meses utilizando um biberão, um copo de armazenamento ou um saco de armazenamento de leite materno Philips Avent. Para armazenamento a longo prazo, recomenda-se vivamente a ultracongelação (abaixo dos -20 ºC/-4 ºF).

    Quando levar leite materno em viagem, utilize-o no espaço de 4 horas.

    Verifique abaixo as temperaturas de armazenamento recomendadas e onde comprar acessórios de armazenamento

    Temperaturas recomendadas para armazenamento de leite

     

    Localização

    Temperatura

    Duração máxima de armazenamento

    Divisão

    Até 25 ºC (77 ºF)

    4 horas

    Frigorífico

    < 4 ºC (40 ºF)

    4 dias

    No congelador

    < -18 ºC (0 ºF) (quanto mais frio, melhor)

    6-12 meses

    Fonte:

    https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

    Onde comprar acessórios para armazenamento de leite

    Pode encomendar biberões, copos de armazenamento e sacos de armazenamento de leite materno em www.philips.com/avent ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país para obter assistência.

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