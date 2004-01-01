Pode armazenar leite materno no frigorífico (a temperaturas inferiores a 4 ºC/39 ºF) durante até 4 dias ou no congelador (a temperatura inferiores a -18 ºC/0 ºF) durante 6-12 meses utilizando um biberão, um copo de armazenamento ou um saco de armazenamento de leite materno Philips Avent. Para armazenamento a longo prazo, recomenda-se vivamente a ultracongelação (abaixo dos -20 ºC/-4 ºF).

Quando levar leite materno em viagem, utilize-o no espaço de 4 horas.

Verifique abaixo as temperaturas de armazenamento recomendadas e onde comprar acessórios de armazenamento