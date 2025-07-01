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A sua escova de dentes Sonicare mede a pressão que aplica durante a escovagem para proteger os seus dentes e gengivas. Se aplicar demasiada pressão, a pega irá mudar a vibração.
Será alertado quando aplicar demasiada pressão. Dependendo do modelo da escova de dentes, tal pode ser apresentado através de um ou mais destes sinais:
Estes sinais param quando reduzir a pressão.
Se a sua escova de dentes não responder quando aplica pressão, verifique se a funcionalidade do sensor de pressão está ativada. Normalmente, pode alternar esta funcionalidade ao colocar a escova de dentes no carregador e mantendo premido o botão de alimentação até 7 segundos. Deve ouvir uma série de sinais sonoros e ver uma luz indicadora LED acesa na parte inferior da pega.
Consulte o manual do utilizador para confirmar se o seu modelo específico inclui a funcionalidade do sensor de pressão e para verificar os passos exatos para a ativar ou desativar.
Se o sensor de pressão for ativado mesmo quando não estiver a aplicar pressão, tente carregar a escova de dentes durante, pelo menos, 10 segundos.
Se os problemas persistirem, contacte-nos para obter ajuda adicional.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3792/12 , HX3689/43 , HX3689/44 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Como funciona a informação do sensor de pressão na minha escova de dentes Sonicare?
Como posso registar a minha escova de dentes Sonicare?
Onde posso comprar acessórios para a minha escova de dentes Sonicare?
Quanto tempo deve durar a bateria da escova de dentes Sonicare?
Posso utilizar o carregador Sonicare com outras escovas de dentes?