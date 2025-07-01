Assistência Philips Como funciona a informação do sensor de pressão na minha escova de dentes Sonicare?

A sua escova de dentes Sonicare mede a pressão que aplica durante a escovagem para proteger os seus dentes e gengivas. Se aplicar demasiada pressão, a pega irá mudar a vibração.

Será alertado quando aplicar demasiada pressão. Dependendo do modelo da escova de dentes, tal pode ser apresentado através de um ou mais destes sinais:

Luz na base da escova de dentes (apenas nas séries Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, séries 6000 e 7000 e Advanced Clean)

O LED de alerta da cabeça da escova fica intermitente.

Ocorre uma alteração na vibração e, por conseguinte, na intensidade da escovagem.

Um som e/ou um som pulsante é emitido.

Estes sinais param quando reduzir a pressão.

Se a sua escova de dentes não responder quando aplica pressão, verifique se a funcionalidade do sensor de pressão está ativada. Normalmente, pode alternar esta funcionalidade ao colocar a escova de dentes no carregador e mantendo premido o botão de alimentação até 7 segundos. Deve ouvir uma série de sinais sonoros e ver uma luz indicadora LED acesa na parte inferior da pega.

Consulte o manual do utilizador para confirmar se o seu modelo específico inclui a funcionalidade do sensor de pressão e para verificar os passos exatos para a ativar ou desativar.

Se o sensor de pressão for ativado mesmo quando não estiver a aplicar pressão, tente carregar a escova de dentes durante, pelo menos, 10 segundos.

Se os problemas persistirem, contacte-nos para obter ajuda adicional.