Por predefinição, a escova de dentes está pré-definida para uma intensidade elevada. Esta é a terceira e a maior das três luzes indicadoras.

A luz indicadora intermédia indica uma intensidade média.

A luz indicadora inferior indica uma intensidade baixa.

A definição pode ser alterada durante o ciclo de escovagem, premindo as luzes indicadoras de intensidade ou na aplicação Sonicare.