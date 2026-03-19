Como altero as definições de intensidade na escova de dentes Sonicare?
Alterar a intensidade na Sonicare Prestige 9900
Por predefinição, a escova de dentes está pré-definida para uma intensidade elevada. Esta é a terceira e a maior das três luzes indicadoras.
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A luz indicadora intermédia indica uma intensidade média.
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A luz indicadora inferior indica uma intensidade baixa.
A definição pode ser alterada durante o ciclo de escovagem, premindo as luzes indicadoras de intensidade ou na aplicação Sonicare.
Alterar a intensidade na DiamondClean Smart
Alterar a intensidade com o botão ligar/desligar
Alterar a intensidade na FlexCare Platinum
Alterar a intensidade na aplicação Sonicare (apenas no modelo Prestige)
Também é possível alterar a intensidade da escova de dentes Sonicare Prestige na aplicação Sonicare. Aqui está como:
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Abra a aplicação Sonicare.
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No ecrã de pré-escovagem, toque no botão ^ para abrir as definições da escova de dentes: Toque nos níveis de intensidade Low, Medium ou High na metade superior do ecrã.
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É apresentada uma marca de verificação no ecrã de atualização. Esta marca indica que a alteração da intensidade foi bem-sucedida. Também será apresentada na pega.
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Toque na seta < para começar a escovar com a sua nova intensidade.