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    Assistência Philips

    Como altero as definições de intensidade na escova de dentes Sonicare?

    Publicado em 19 March 2026
    É possível alterar a intensidade da escova de dentes Sonicare na escova ou através da aplicação. Veja abaixo as várias formas de alterar a intensidade da escova de dentes Sonicare.  

    Alterar a intensidade na Sonicare Prestige 9900

    Por predefinição, a escova de dentes está pré-definida para uma intensidade elevada. Esta é a terceira e a maior das três luzes indicadoras.  

    • A luz indicadora intermédia indica uma intensidade média.  

    • A luz indicadora inferior indica uma intensidade baixa. 

    A definição pode ser alterada durante o ciclo de escovagem, premindo as luzes indicadoras de intensidade ou na aplicação Sonicare.

    Alterar a intensidade na DiamondClean Smart

    É possível escolher entre três níveis de intensidade diferentes: baixa, média e elevada. A intensidade será selecionada automaticamente de acordo com a cabeça da escova que colocar. Durante a escovagem, a intensidade pode ser alterada, premindo o botão de modo/intensidade. Não é possível ajustar esta função se a escova de dentes estiver em pausa ou desligada. 

    Alterar a intensidade com o botão ligar/desligar

    Algumas escovas de dentes Sonicare incluem opções de intensidade, mas não têm luzes LED. Estes modelos permitem alterar a intensidade premindo o botão ligar/desligar durante a utilização.

    Alterar a intensidade na FlexCare Platinum

    É possível escolher entre três níveis de intensidade diferentes: baixa, média e elevada. Para aumentar o nível de intensidade, prima o botão +. Prima o botão - para diminuir. Pode fazê-lo a qualquer momento durante o ciclo de escovagem. 

    Alterar a intensidade na aplicação Sonicare (apenas no modelo Prestige)

    Também é possível alterar a intensidade da escova de dentes Sonicare Prestige na aplicação Sonicare. Aqui está como: 

    1. Abra a aplicação Sonicare. 

    1. No ecrã de pré-escovagem, toque no botão ^ para abrir as definições da escova de dentes: Toque nos níveis de intensidade Low, Medium ou High na metade superior do ecrã. 

    1. É apresentada uma marca de verificação no ecrã de atualização. Esta marca indica que a alteração da intensidade foi bem-sucedida. Também será apresentada na pega. 

    1. Toque na seta < para começar a escovar com a sua nova intensidade. 

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7403/05 , HX7108/04 , HX7423/09 , HX7401/07 , HX7421/08 , HX7400/06 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7406/02 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7429/03 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7408/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX9918/89 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX9992/31 , CP1716/01 , CP0467/01 , CP0471/01 , CP0472/01 , CP0474/01 , CP0546/01 , CP0555/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , CP1207/01 , CP1209/01 , CP1717/01 , CP1718/01 , HX9911/88 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/79 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX9631/18 , HX9631/17 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9944/13 , COP2015/01 , COP2014/01 , COP2013/01 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9691/02 , HX9911/03 , HX9911/13 , HX9913/03 , HX9913/13 , HX9661/02 , HX9681/01 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9112/13 , HX9392/39 , HX9354/38 , HX6601/29 , HX9903/03 , HX9398/20 , HX6611/27 , HX6621/14 , HX9924/03 , HX9312/04 , HX9372/04 , HX9352/30 , HX9112/12 , HX6631/01 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9332/04 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

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