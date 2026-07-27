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  • Sinais brilhantes. Condução com estilo.
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Descontinuado

Ultinon LEDlâmpada de sinalização para automóveis

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Sinais brilhantes. Condução com estilo.
Para uma condução com estilo, tire partido de luzes de sinalização com cores intensas. As luzes de travagem Philips Ultinon LED [˜P21W] são elegantes e num vermelho intenso e brilhante, para que possa sinalizar em segurança e com estilo.
Ver todos os benefícios

Qualidade LED duradoura

Sinais brilhantes. Condução com estilo.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Número de lâmpadas: 2

  • 12 V, vermelho intenso

  • Travagem, traseira de nevoeiro

Atualize os seus faróis e o seu estilo

Apesar de o objectivo da iluminação exterior ser o de ajudá-lo a ver e ser visto, não há razão para que não tenha também um bom visual. Se pretende actualizar o seu estilo sem ter de comprar um automóvel novo, a substituição das suas luzes exteriores por LED é uma forma inteligente de aplicar o seu dinheiro. Actualize as suas luzes exteriores com um vermelho mais intenso para as luzes de travagem, um âmbar vibrante para as luzes de sinalização de mudança de direcção e luz branca brilhante para as luzes de presença e de marcha-atrás. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com as luzes LED para sinalização exterior da Philips.

Sinais mais brilhantes para uma maior segurança

A sinalização da sua intenção de mudança de direção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, os outros condutores precisam de saber que manobra pretende fazer. As luzes de sinalização brilhantes garantem que é visto, o que proporciona uma maior segurança. Quer esteja a fazer marcha-atrás, travar ou parar, as luzes de sinalização Philips Ultinon LED garantem-lhe o desempenho de que necessita, ao mesmo tempo que proporcionam aos outros condutores um tempo adicional essencial para reagir aos seus movimentos.

As luzes com ligação instantânea tornam as travagens rápidas mais seguras

As lâmpadas incandescentes necessitam de tempo para acender e para atingir o melhor desempenho. Por outro lado, as luzes LED ligam imediatamente. A diferença é medida em fracções de segundo. Em travagem brusca, as fracções de um segundo são importantes. Por exemplo, a 100 km/h, uma diferença de apenas quatro décimos de um segundo no tempo reacção equivale a 11 metros de distância de reacção adicionais - ou seja, o equivalente ao comprimento de 2,5 automóveis. Com as luzes de travagem LED Philips, o condutor atrás de si vai saber assim que decidir travar.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.

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