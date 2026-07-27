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Descontinuado
11498ULRX2
LED-S25 [~P21W]
Número de lâmpadas: 2
12 V, vermelho intenso
Travagem, traseira de nevoeiro
Apesar de o objectivo da iluminação exterior ser o de ajudá-lo a ver e ser visto, não há razão para que não tenha também um bom visual. Se pretende actualizar o seu estilo sem ter de comprar um automóvel novo, a substituição das suas luzes exteriores por LED é uma forma inteligente de aplicar o seu dinheiro. Actualize as suas luzes exteriores com um vermelho mais intenso para as luzes de travagem, um âmbar vibrante para as luzes de sinalização de mudança de direcção e luz branca brilhante para as luzes de presença e de marcha-atrás. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com as luzes LED para sinalização exterior da Philips.
A sinalização da sua intenção de mudança de direção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, os outros condutores precisam de saber que manobra pretende fazer. As luzes de sinalização brilhantes garantem que é visto, o que proporciona uma maior segurança. Quer esteja a fazer marcha-atrás, travar ou parar, as luzes de sinalização Philips Ultinon LED garantem-lhe o desempenho de que necessita, ao mesmo tempo que proporcionam aos outros condutores um tempo adicional essencial para reagir aos seus movimentos.
As lâmpadas incandescentes necessitam de tempo para acender e para atingir o melhor desempenho. Por outro lado, as luzes LED ligam imediatamente. A diferença é medida em fracções de segundo. Em travagem brusca, as fracções de um segundo são importantes. Por exemplo, a 100 km/h, uma diferença de apenas quatro décimos de um segundo no tempo reacção equivale a 11 metros de distância de reacção adicionais - ou seja, o equivalente ao comprimento de 2,5 automóveis. Com as luzes de travagem LED Philips, o condutor atrás de si vai saber assim que decidir travar.
Críticas
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.
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