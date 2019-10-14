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Descontinuado
LED-HL [~H7]
6500 K
Luz até 200% mais brilhante<br>
Sistema automóvel avançado
A condução no escuro é uma actividade exigente, por isso, deve confiar nos seus faróis. A visão dianteira e periférica são importantes para melhorar a sua capacidade de conduzir para uma condução mais segura. Equipados com um feixe brilhante intenso, os faróis LED Philips X-treme melhoram a sua visibilidade em até 200 %. Depois de experimentar este efeito de luz diurna, não vai querer outros faróis que não os LED. Quanto mais conseguir ver, melhor será o seu desempenho, mais rápidas as suas reacções e maior a sua protecção. Não se deixe vencer pela escuridão. Escolha a Philips e comece a conduzir à noite com maior confiança e controlo.
Com uma temperatura de cor de 6500 kelvins, os faróis LED Philips X-tremeUltinon, baseados na tecnologia LUXEON de grau automóvel, produzem um feixe de luz branca brilhante semelhante à luz diurna. Com uma visão desimpedida, consegue detectar melhor os obstáculos e seguir uma linha de condução perfeita. E, uma vez que não precisa de forçar a visão para ver a estrada em frente, as luzes mais brilhantes proporcionam uma condução nocturna mais confortável e emocionante.
Tal como os nossos olhos são o espelho da alma, os seus faróis dizem muito sobre o seu automóvel. Se pretender actualizar o seu estilo sem ter de comprar um carro novo, a actualização dos seus faróis é uma das formas mais inteligentes de gastar o seu dinheiro. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com os faróis LED da Philips. Em vez de amarelo, obterá uma luz branca brilhante e moderna. Para obter aquele visual topo de gama, os condutores inteligentes optam pelo estilo superior dos faróis LED da Philips.
4.1
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
14/10/2019
Portugal
Comprador verificado
Ótima iluminação sem incomodar demais condutores
O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.
Pontos positivos
Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..
Pontos negativos
Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.
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Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
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AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Simplesmente espetacular
Instaladas numa Opel Astra (J) ST - Opticas refletoras A instalação é simples e a qualidade final simplesmente espetacular. Lampadas desenvolvidas para instalação em Opticas refletoras e/ou projetoras. O feixe de luz é perfeito como se de uma lampada de halogénio se tratasse, criando assim a barreira escura superior e a de iluminação inferior. Além disso permite o ajuste da "barra" de leds por forma a que o feixe fique perfeito. Mais luz, sem encadear veículos em sentido contrário ou mesmo que sigam à frente. Luz branca (da cor dos leds originais de luz diurna) com rápido startup (menos de 1 seg). Dias ou noites de chuva, ficam com iluminação realmente melhorada.
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ShaunBMW520d
28/06/2018
United Kingdom
These LED headlight bulbs are AMAZING
These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.
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Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
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É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.