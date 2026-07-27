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Descontinuado
190BL1CS/00
Linha B
48,3 cm (19")
Formato 16:10
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
O Compact Ergo Base é um cómodo monitor da Philips que pode ser inclinado, rodado e ajustado em altura, para que cada utilizador possa posicionar o monitor de forma a obter o máximo conforto e eficiência de visualização.
O sistema de inclinação e rotação é um mecanismo incorporado na base que permite que o monitor incline e rode para a frente ou para trás.
Críticas