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  • Visor comercial ergonómico para melhor produtividade
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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD com retroiluminação LED

190BL1CS/00

Visor comercial ergonómico para melhor produtividade
Com funcionalidades como SmartImage, Front Stereo Audio, porta USB e Ergo Base, o visor comercial 190BL1 com consumo eficiente de energia melhora a sua produtividade
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Visor comercial ergonómico para melhor produtividade

  • Linha B

  • 48,3 cm (19")

  • Formato 16:10

A tecnologia LED garante a produção de cores naturais

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

Ajuste de altura de 70 mm para uma posição ideal

O Compact Ergo Base é um cómodo monitor da Philips que pode ser inclinado, rodado e ajustado em altura, para que cada utilizador possa posicionar o monitor de forma a obter o máximo conforto e eficiência de visualização.

Ajuste da inclinação e da rotação para o ângulo de visão ideal

O sistema de inclinação e rotação é um mecanismo incorporado na base que permite que o monitor incline e rode para a frente ou para trás.

Especificações técnicas

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Críticas

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