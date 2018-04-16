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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD com retroiluminação LED

19S4QAB/01

3

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Funcionalidades essenciais, desempenho eficiente

O ecrã da Philips fabricado com 25% de materiais reciclados e com uma estrutura sem PVC e BFR é ideal para uma produtividade ecológica.

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para produtividade máxima

Funcionalidades essenciais, desempenho eficiente

  • Linha S

  • 48,3 cm (19")

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Tecnologia IPS-ADS de visualização ampla para exatidão de imagens e cores

Tecnologia IPS-ADS de visualização ampla para exatidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS-ADS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS-ADS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais que exigem precisão de cor e luminosidade uniforme em todos os momentos.

Colunas estéreo incorporadas para conteúdo multimédia

Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Especificações técnicas

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Críticas

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16/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good and bad points

This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.

Esta avaliação foi feita para Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

Esta avaliação foi feita para Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse