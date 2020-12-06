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Descontinuado

Monitor LCD com retroiluminação LED

200V4QSBR/00

4
| (1) Avaliaç.
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens LED MVA vivas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com SmartControl Lite, este ecrã é uma ótima escolha!
Ver todos os benefícios

Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 20 (19,53"/49,6 cm diag.)

Ecrã MVA para ângulos de visualização amplos e níveis profundos de contraste

Ecrã MVA para ângulos de visualização amplos e níveis profundos de contraste

O ecrã LED MVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão otimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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06/12/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Pontos positivos

Scherp beeld.

Pontos negativos

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Esta avaliação foi feita para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Esta avaliação foi feita para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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  1. O tempo de resposta inteligente é o valor ideal dos testes de GtG ou GtG (BW).