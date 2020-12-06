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Descontinuado
200V4QSBR/00
Linha V
20 (19,53"/49,6 cm diag.)
O ecrã LED MVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão otimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
hidkees
06/12/2020
Nederland
Comprador verificado
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Pontos positivos
Scherp beeld.
Pontos negativos
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Esta avaliação foi feita para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Esta avaliação foi feita para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
O tempo de resposta inteligente é o valor ideal dos testes de GtG ou GtG (BW).