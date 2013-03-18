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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminação LED

220P4LPYES/00

5
| (1) Avaliaç.
Ecrã de design ecológico sustentável
O ecrã LED PowerSensor da Philips fabricado com 65% de plásticos reciclados pós-consumo e com uma estrutura sem PVC e sem BFR é ideal para uma produtividade ecológica
Ver todos os benefícios

com PowerSensor economiza energia

Ecrã de design ecológico sustentável

  • Linha P

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

PowerSensor economiza até 80% dos custos de energia

O PowerSensor é um "sensor de pessoas" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor

O DisplayPort oferece áudio e vídeo através de um único cabo comprido

O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.

A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis

A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis

A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A fácil regulação da altura, orientação, inclinação e ângulo de rotação da base permite posicionar o monitor para o máximo de conforto, aliviando o esforço físico de um longo dia de trabalho. A arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.

Especificações técnicas

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Críticas

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18/03/2013

Italia

Italia

ottimo monitor

Ho appena comprato e configurato il philips come monitor secondario per mac book pro 13 (metà 2010). Finalmente ho risolto il problema dei font che si vedevano sfuocati con gli altri monitor da me testati. Ora con il philips riesco a lavorare su file word e excel senza un decadimento dei font eccessivo. Non ho mai capito perchè in ambiente windows tutti gli altri monitor avessero un decadimento dei font (aprendo per esempio un file excel su schermo esterno, rispetto al monitor dell apple). Le immagini inoltre sono molto buone, colori brillanti ed uniformi su tutta la superficie del pannello. Mi sento di consigliarlo sia per uso domestico/office che grafico.

Esta avaliação foi feita para Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED

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