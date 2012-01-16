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Descontinuado

Monitor LCD

220V3AB/00

Desfrute de óptimas imagens

A utilização deste ecrã atractivo e fino é um prazer. As funcionalidades essenciais, como o SmartContrast, asseguram imagens ricas e brilhantes e os altifalantes estéreo melhoram a sua experiência multimédia, assegurando que este monitor é uma óptima escolha!

Ver todos os benefícios

Desfrute de óptimas imagens

  • Linha V

  • 22" (55,9 cm)

SmartContrast de 10 000 000:1 para detalhes a preto incrivelmente ricos

Pretende um ecrã LCD plano com o maior contraste possível e as imagens mais vibrantes. Combinado a uma tecnologia de redução única do brilho e retroiluminação, o processamento avançado de vídeo da Philips proporciona imagens vibrantes. O SmartContrast aumenta o contraste com um excelente nível de preto e uma apresentação exacta das cores e sombras escuras – para uma imagem brilhante e realista de elevado contraste e cores vibrantes.

Colunas incorporadas para áudio que não ocupam espaço na secretária

Um par de colunas estéreo incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projecção frontal ou invisíveis na projecção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Energy Star para maior eficiência energética e baixo consumo de energia

Energy Star é um programa de eficiência energética patrocinado pela EPA americana e adoptado por muitos outros países. A certificação Energy Star garante que está a comprar um produto que respeita as normas mais recentes da eficiência de consumo e que funciona com a eficiência de consumo máxima em todos os níveis operacionais. Os novos monitores Philips são certificados para as especificações Energy Star 5.0 e cumprem ou excedem os requisitos da norma. Por exemplo, no modo de baixo consumo, a Energy Star 5.0 exige menos de 1 watt de consumo de energia; por sua vez, os monitores da Philips consomem menos de 0,5 watts. Pode obter informações mais detalhadas em www.energystar.gov

Especificações técnicas

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