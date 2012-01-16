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Descontinuado
220V3AB/00
Desfrute de óptimas imagens
A utilização deste ecrã atractivo e fino é um prazer. As funcionalidades essenciais, como o SmartContrast, asseguram imagens ricas e brilhantes e os altifalantes estéreo melhoram a sua experiência multimédia, assegurando que este monitor é uma óptima escolha!
Linha V
22" (55,9 cm)
Pretende um ecrã LCD plano com o maior contraste possível e as imagens mais vibrantes. Combinado a uma tecnologia de redução única do brilho e retroiluminação, o processamento avançado de vídeo da Philips proporciona imagens vibrantes. O SmartContrast aumenta o contraste com um excelente nível de preto e uma apresentação exacta das cores e sombras escuras – para uma imagem brilhante e realista de elevado contraste e cores vibrantes.
Um par de colunas estéreo incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projecção frontal ou invisíveis na projecção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
Energy Star é um programa de eficiência energética patrocinado pela EPA americana e adoptado por muitos outros países. A certificação Energy Star garante que está a comprar um produto que respeita as normas mais recentes da eficiência de consumo e que funciona com a eficiência de consumo máxima em todos os níveis operacionais. Os novos monitores Philips são certificados para as especificações Energy Star 5.0 e cumprem ou excedem os requisitos da norma. Por exemplo, no modo de baixo consumo, a Energy Star 5.0 exige menos de 1 watt de consumo de energia; por sua vez, os monitores da Philips consomem menos de 0,5 watts. Pode obter informações mais detalhadas em www.energystar.gov
Críticas