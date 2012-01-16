Energy Star para maior eficiência energética e baixo consumo de energia

Energy Star é um programa de eficiência energética patrocinado pela EPA americana e adoptado por muitos outros países. A certificação Energy Star garante que está a comprar um produto que respeita as normas mais recentes da eficiência de consumo e que funciona com a eficiência de consumo máxima em todos os níveis operacionais. Os novos monitores Philips são certificados para as especificações Energy Star 5.0 e cumprem ou excedem os requisitos da norma. Por exemplo, no modo de baixo consumo, a Energy Star 5.0 exige menos de 1 watt de consumo de energia; por sua vez, os monitores da Philips consomem menos de 0,5 watts. Pode obter informações mais detalhadas em www.energystar.gov