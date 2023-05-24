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Descontinuado

Monitor LCD

221B8LJEB/00

3.8

| (29) Críticas

Imagem nítida, desempenho eficiente

Trabalhe da melhor forma com o monitor Philips Full HD de 22". A resolução nítida e vívida Full HD oferece-lhe o espaço e a clareza para trabalhar. As funcionalidades como o ajuste de altura, o modo LowBlue e a tecnologia Sem cintilação diminuem o cansaço ocular.

Ver todos os benefícios

para produtividade máxima

Imagem nítida, desempenho eficiente

  • Linha B

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis

A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A base pode articular, inclinar e rodar para vários ângulos para garantir o máximo conforto. O suporte com altura ajustável garante um nível de visualização ideal, alivia o esforço físico de um longo dia de trabalho, enquanto a arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.

Modo LowBlue para uma produtividade suave para os olhos

Os estudos realizados demonstraram que, da mesma forma que os raios ultravioleta podem causar danos oculares, os raios de luz azul com comprimento de onda curta dos ecrãs LED podem causar danos oculares e afetar a visão com o passar do tempo. Desenvolvido a pensar no bem-estar, a definição do modo LowBlue da Philips utiliza uma tecnologia de software inteligente para reduzir a luz azul de onda curta prejudicial.

Modo EasyRead para uma experiência semelhante à leitura em papel

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

29

Críticas

24/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

Funcionário da Philips

wowzers!

[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help

Pontos positivos

everything

Pontos negativos

no rizz

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 221B8LJEB LCD monitor

Data de utilização 2023-04-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 221B8LJEB LCD monitor

Data de utilização 2023-04-24

25/01/2020

France

France

Juste Wahou

Enfin une télé qui donne toute ça puissance Atmos a cette barre de son il faut les 2 ensembles pour avoir un son de la puissance fidélioB8 et 65Oled854 Wahou avec des philips hue play pour des murs du Grand spectacle

Pontos positivos

La qualité d'un produit pas cadeau mais je ne regrette pas mettre sérré la ceinture

Pontos negativos

?? Moyen si la télé est un premier prix

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Esta avaliação foi feita para B8 Barre de son SkyQuake

Data de utilização 2018-12-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para B8 Barre de son SkyQuake

Data de utilização 2018-12-25

27/03/2020

Italia

Italia

ottimo rapporto qualità prezzo

Molto ben dotato di interfacce. Ergonomia al top. Ottima qualità video ed estetica molto bella. Un ottimo monitor.

Pontos positivos

Ottimo in tutto

Pontos negativos

nessuno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 241B8QJEB Monitor LCD

Data de utilização 2019-02-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 241B8QJEB Monitor LCD

Data de utilização 2019-02-27

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Avisos legais

  1. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  2. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  3. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.