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Descontinuado
221B8LJEB/00
Imagem nítida, desempenho eficiente
Trabalhe da melhor forma com o monitor Philips Full HD de 22". A resolução nítida e vívida Full HD oferece-lhe o espaço e a clareza para trabalhar. As funcionalidades como o ajuste de altura, o modo LowBlue e a tecnologia Sem cintilação diminuem o cansaço ocular.
Linha B
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A base pode articular, inclinar e rodar para vários ângulos para garantir o máximo conforto. O suporte com altura ajustável garante um nível de visualização ideal, alivia o esforço físico de um longo dia de trabalho, enquanto a arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.
Os estudos realizados demonstraram que, da mesma forma que os raios ultravioleta podem causar danos oculares, os raios de luz azul com comprimento de onda curta dos ecrãs LED podem causar danos oculares e afetar a visão com o passar do tempo. Desenvolvido a pensar no bem-estar, a definição do modo LowBlue da Philips utiliza uma tecnologia de software inteligente para reduzir a luz azul de onda curta prejudicial.
3.8
de 5
29
Críticas
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Funcionário da Philips
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Pontos positivos
everything
Pontos negativos
no rizz
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 221B8LJEB LCD monitor
Data de utilização 2023-04-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 221B8LJEB LCD monitor
Data de utilização 2023-04-24
teiki
25/01/2020
France
Juste Wahou
Enfin une télé qui donne toute ça puissance Atmos a cette barre de son il faut les 2 ensembles pour avoir un son de la puissance fidélioB8 et 65Oled854 Wahou avec des philips hue play pour des murs du Grand spectacle
Pontos positivos
La qualité d'un produit pas cadeau mais je ne regrette pas mettre sérré la ceinture
Pontos negativos
?? Moyen si la télé est un premier prix
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para B8 Barre de son SkyQuake
Data de utilização 2018-12-25
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para B8 Barre de son SkyQuake
Data de utilização 2018-12-25
Antonio Rex
27/03/2020
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Molto ben dotato di interfacce. Ergonomia al top. Ottima qualità video ed estetica molto bella. Un ottimo monitor.
Pontos positivos
Ottimo in tutto
Pontos negativos
nessuno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Data de utilização 2019-02-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Data de utilização 2019-02-27
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.