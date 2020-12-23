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Descontinuado

Monitor LCD

221S8LDAB/00

4.8

| (6) Críticas | 100% recomendam este produto

Fiável e essencial

O nosso monitor da linha S oferece eficiência empresarial. As funcionalidades como o modo LowBlue e Sem cintilação diminuem o cansaço ocular e aumentam a produtividade.

Ver todos os benefícios

para uma eficiência empresarial

Fiável e essencial

  • Linha S

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Colunas estéreo incorporadas para conteúdo multimédia

Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.8

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

23/12/2020

Italia

Italia

Comprador verificado

MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI

CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 221S8LDAB Monitor LCD

Data de utilização 2019-11-23

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Data de utilização 2019-11-23

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Philips Monitor LCD

Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 221S8LDAB LCD-Monitor

Data de utilização 2020-12-17

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Data de utilização 2020-12-17

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,

Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor

Pontos positivos

wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild

Pontos negativos

keine

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Esta avaliação foi feita para 221S8LDAB LCD-Monitor

Data de utilização 2020-12-01

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Data de utilização 2020-12-01

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Avisos legais

  1. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  2. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  3. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.