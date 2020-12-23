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Descontinuado
221S8LDAB/00
Fiável e essencial
O nosso monitor da linha S oferece eficiência empresarial. As funcionalidades como o modo LowBlue e Sem cintilação diminuem o cansaço ocular e aumentam a produtividade.
Linha S
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.
4.8
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
FRANCESCO GENOVA
23/12/2020
Italia
Comprador verificado
MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI
CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 221S8LDAB Monitor LCD
Data de utilização 2019-11-23
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-11-23
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Comprador verificado
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
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Data de utilização 2020-12-17
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Data de utilização 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Pontos positivos
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Pontos negativos
keine
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Data de utilização 2020-12-01
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Data de utilização 2020-12-01
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.