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Descontinuado
231P4QRYES/00
Linha P
23" (58,4 cm)
Ecrã Full HD
Na Philips, acreditamos piamente que o trabalho se deve adaptar às pessoas e não ao contrário. Para promover um local de trabalho mais saudável e produtivo, a Philips desenvolveu a primeira tecnologia inovadora do mundo denominada "ErgoSensor", que está integrada no monitor para determinar e avaliar o comportamento do utilizador. O ErgoSensor aconselha o utilizador sobre como este se deve sentar ao computador numa posição ergonómica. Este fornece informações de correcção relativas à melhor distância de visualização, ângulo ergonómico do pescoço e conselhos de horas para intervalos. Além disso economiza até 80% do consumo de energia através da desactivação do monitor, caso o utilizador não esteja na cadeira.
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.
Críticas