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Descontinuado

Monitor LCD

243V5QSBA/01

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Óptimas imagens LED com cores vivas

Desfrute de imagens vibrantes neste ecrã Philips. Funcionalidades essenciais, como o SmartContrast que assegura imagens ricas e luminosas, fazem deste ecrã uma óptima escolha!

Ver todos os benefícios

Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 59,9 cm (23,6")

Ecrã ecológico sem mercúrio

Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Design compacto poupa espaço

Especificações técnicas

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Críticas

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14/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.

Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243V5QSBA Οθόνη LCD

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  1. O tempo de resposta inteligente é o valor ideal dos testes de GtG ou GtG (BW).