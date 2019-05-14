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Descontinuado
243V5QSBA/01
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens vibrantes neste ecrã Philips. Funcionalidades essenciais, como o SmartContrast que assegura imagens ricas e luminosas, fazem deste ecrã uma óptima escolha!
Linha V
59,9 cm (23,6")
Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Ιάσων
14/05/2019
Ελλάδα
Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.
Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243V5QSBA Οθόνη LCD
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O tempo de resposta inteligente é o valor ideal dos testes de GtG ou GtG (BW).