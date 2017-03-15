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Descontinuado
42403XVC1
Tipo de lâmpada: D3S
Embalagem: 1
42 V, 35 W
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
Os produtos e serviços da Philips no setor automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.
As nossas lâmpadas são frequentemente premiadas pelos peritos do sector automóvel
3.7
de 5
3
Críticas
Johaken42
15/03/2017
France
Parfaite
En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.
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Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
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danny67
10/03/2014
Italia
Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente
Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.
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GiuseppeB
01/01/2016
Italia
Delusione
Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.
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