ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança

Descontinuado

Xenon X-tremeVision plusLâmpada de xénon para faróis de automóveis

42403XVC1

3.7
| (3) Críticas
Sinta-se em segurança, conduza em segurança
Proporcionando uma visão até 50% superior, esta solução de iluminação de xénon de alta potência fornece uma luminosidade máxima para uma visibilidade máxima, satisfazendo as necessidades dos condutores mais exigentes. A luz de xénon X-treme Vision da Philips é a melhor escolha para condutores.
Ver todos os benefícios

Visão até 50% superior

Sinta-se em segurança, conduza em segurança

  • Tipo de lâmpada: D3S

  • Embalagem: 1

  • 42 V, 35 W

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Os produtos e serviços da Philips no setor automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Fabricante de lâmpadas para automóveis galardoado

Fabricante de lâmpadas para automóveis galardoado

As nossas lâmpadas são frequentemente premiadas pelos peritos do sector automóvel

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

3

Críticas

4
3
2

15/03/2017

France

France

Parfaite

En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

10/03/2014

Italia

Italia

Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente

Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

01/01/2016

Italia

Italia

Delusione

Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.

Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis