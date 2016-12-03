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Descontinuado

5000 seriesTelevisor LED Full HD

47PFK5199/12

2

| (4) Críticas

Televisor LED Full HD

Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED Full HD da série 5200 da Philips. Combinámos um design moderno sem moldura para ampliar e intensificar a sua experiência de visualização.

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TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Ambilight em 2 lados

Televisor LED Full HD

  • 119 cm (47")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear: precisão que vai querer partilhar

Para imagens naturais de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Porque quer esteja a ver a sua novela favorita, as notícias ou esteja a assistir a um vídeo com os amigos, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez ideias.

Design sem moldura: nenhum rebordo significa mais imagem para desfrutar

Elegante. Minimalista. Discreta. A nossa moldura sem rebordo é fabricada de forma maravilhosa com vidro de alta qualidade e envolvida por um rebordo ultra-fino em alumínio; minimizando a moldura e maximizando a sua visualização.

PMR de 100 Hz para imagens em movimento fluidas

PMR de 100 Hz para imagens em movimento fluidas

Nada bate a subida de adrenalina dos jogos, dos eventos desportivos de ritmo rápido ou dos filmes de acção. É por esse motivo que este televisor Philips possui um Perfect Motion Rate de 100 Hz; assim pode desfrutar de imagens em movimento fluidas. Apesar de a sua pulsação ficar irregular, a imagem que vê no ecrã deve manter-se uniforme.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.0

de 5

4

Críticas

5
3

03/12/2016

Deutschland

Deutschland

Kein SmartTV aber dennoch super!

Funktioniert einwandfrei, super Bild, super Ton, aber leider zu wenig Anschlüsse vorhanden. Das Ambilight ist auch sehr gut!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

26/12/2019

Deutschland

Deutschland

Leider sehr schlecht!

Ich habe das Produkt gekauft weil er relativ viel Zoll damals hatte und sehr günstig war. Der Sound ist katastrophal und das Switchen zwischen Kanälen ist einfach unglaublich langsam.

Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Data de utilização 2017-12-26

Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Data de utilização 2017-12-26

10/12/2016

Österreich

Österreich

Schönes Design aber Langsam

Der TV ist sehr flach und hat ein schönes Design. Bild & Ton sind ok, nicht mehr und nicht weniger. Ärgerlich ist allerdings das Menü. Unfassbar wie langsam man sich zwischen Sender bewegt.

Esta avaliação foi feita para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.

  2. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  3. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  4. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  5. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.