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Regista-te e recebe £10 de desconto
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85122WHV2S1
Tipo de lâmpada: D2S
85 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
As lâmpadas para faróis de xénon WhiteVision gen2 da Philips são a escolha perfeita para condutores que procuram uma aparência branca cristalina para os seus faróis, semelhante aos LED. Com a mesma temperatura da cor do que as luzes LED, a lâmpada de xénon WhiteVision gen2 é a melhor modernização para os seus faróis de xénon.
Com uma temperatura da cor de até 5000 kelvins, as lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão. Em vez de esforçar os olhos para conseguir ver a estrada, poderá desfrutar de uma condução mais segura e mais emocionante. Com a iluminação automóvel da Philips, a condução à noite não voltará a ser limitadora.
É essencial conseguir ver e identificar rapidamente marcações na estrada e sinais enquanto conduz no escuro. Com as lâmpadas de xénon WhiteVision, obtém uma luz branca intensa e uniforme. Combinados com uma alta temperatura da cor, os faróis proporcionam um contraste mais forte e melhores reflexos em objectos e sinais. Desfrutará de uma experiência de condução mais confortável e segura. É um facto que muitos acidentes rodoviários são causados por condutores cansados que perdem a concentração. Esta luz mais branca ajuda a manter a concentração e a permanecer alerta durante a condução à noite.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30