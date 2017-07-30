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Descontinuado

Rádio portátil

AE1530/00

3.7
| (17) Críticas
Totalmente portát.
Pode desfrutar de um som alto, de boa qualidade, para onde quer que vá com este elegante rádio de bolso MW/FM da Philips.
Ver todos os benefícios

Totalmente portát.

  • FM/MW, sintonização analógica

  • Altifalante integrado

  • Tomada dos auscultadores

  • Funciona a pilhas

Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio

Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Botão de controlo único para volume e para ligar/desligar

0

Altifalante integrado para desfrutar de rádio com um óptimo som

Altifalante integrado para desfrutar de rádio com um óptimo som

Um altifalante oferece uma boa qualidade de som para maior entretenimento.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.7

de 5

17

Críticas

30/07/2017

España

España

Comprador verificado

Típico transistor que hace su función al 100%

Fácil de usar, pequeño y portable, con un buen sonido y consume poca batería. Simplemente genial

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

15/05/2012

España

España

buen transistor

Bueno y bonito transitor con calidad optima sobre todo por su precio, quizás por poner alguna queja el conector del auricular estaria mejor situado en la parte superior que en el lateral donde ocupa mas lugar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

17/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great for a tiny radio

Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AE1530 Portable Radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AE1530 Portable Radio

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