Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
AE1530/00
FM/MW, sintonização analógica
Altifalante integrado
Tomada dos auscultadores
Funciona a pilhas
Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
0
Um altifalante oferece uma boa qualidade de som para maior entretenimento.
3.7
de 5
17
Críticas
Cymmerief
30/07/2017
España
Comprador verificado
Típico transistor que hace su función al 100%
Fácil de usar, pequeño y portable, con un buen sonido y consume poca batería. Simplemente genial
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
chris1949
15/05/2012
España
buen transistor
Bueno y bonito transitor con calidad optima sobre todo por su precio, quizás por poner alguna queja el conector del auricular estaria mejor situado en la parte superior que en el lateral donde ocupa mas lugar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
NickWoj
17/06/2013
United Kingdom
Great for a tiny radio
Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AE1530 Portable Radio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AE1530 Portable Radio