ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia de detalhe do produto

Descontinuado

Rádio relógio de base dupla e carregamento triplo

AJ7260D/12

3.7

| (23) Críticas

Acorde ao som de excelente música

Reproduza e carregue todos os seus iPods/iPhones/iPads através do conector Lightning ou de 30 pinos e obtenha um som mais rico e mais límpido. Este elegante rádio relógio com alarme e base dupla dispõe de uma porta USB extra que lhe permite carregar três dispositivos em simultâneo e ainda o acorda à hora certa

Ver todos os benefícios

com esta estação de base para iPod/iPhone/iPad

Acorde ao som de excelente música

  • DualDock para iPod/iPhone/iPad

  • Porta USB para carregamento

  • FM, alarme duplo

  • 8 W

Sistema de dupla base para carregar e reproduzir o seu iPod/iPhone/iPad

Diafragma do altifalante em neodímio para um som rico e cristalino

Potência de saída total de 8 W RMS

Potência de saída total de 8 W RMS

Este sistema tem 8 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

23

Críticas

26/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger

Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

26/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger

Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

31/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Great quality sound - nice deep base. Easy to set up - just sit your iPhone/ipad onto connector and the time and day sets up automatically. Great feature of being able to turn the display off completely during night hours as well as having 3 other brightness choices. Lovely touch when the radio comes on in the morning - it starts of very quietly and gradually increases to the volume level that has been chosen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis