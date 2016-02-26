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Descontinuado
AJ7260D/12
Acorde ao som de excelente música
Reproduza e carregue todos os seus iPods/iPhones/iPads através do conector Lightning ou de 30 pinos e obtenha um som mais rico e mais límpido. Este elegante rádio relógio com alarme e base dupla dispõe de uma porta USB extra que lhe permite carregar três dispositivos em simultâneo e ainda o acorda à hora certa
DualDock para iPod/iPhone/iPad
Porta USB para carregamento
FM, alarme duplo
8 W
Este sistema tem 8 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
3.7
de 5
23
Críticas
Zola
26/02/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger
Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ7260D Dual dock triple charging clock radio
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Ashash
26/02/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger
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LuQuin
31/03/2014
United Kingdom
Great product
Great quality sound - nice deep base. Easy to set up - just sit your iPhone/ipad onto connector and the time and day sets up automatically. Great feature of being able to turn the display off completely during night hours as well as having 3 other brightness choices. Lovely touch when the radio comes on in the morning - it starts of very quietly and gradually increases to the volume level that has been chosen.
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