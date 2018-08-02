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Descontinuado
AJT5300W/12
Bluetooth®
Carregamento universal
Alarme duplo
FM, sintonização digital
Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance estável e de baixo consumo. A tecnologia permite uma ligação sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, para que possa reproduzir a sua música favorita a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador portátil, incluindo iPods ou iPhones através de um altifalante com Bluetooth.
Este altifalante dispõe de uma porta USB; se o seu smartphone estiver a ficar sem carga - em casa ou em viagem -, este altifalante portátil permite-lhe que transfira a carga da bateria armazenada no altifalante para o seu dispositivo móvel.
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
3.3
de 5
8
Críticas
skippytje
02/08/2018
België
Comprador verificado
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
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manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
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Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
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