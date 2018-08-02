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Descontinuado

Rádio relógio

AJT5300W/12

3.3
| (8) Críticas
Desfrute de música sem fios e carregue o seu smartphone
Comece o dia com os níveis de energia repostos graças ao AJT5300W. Este rádio relógio funciona como um altifalante sem fios que transmite música a partir de qualquer dispositivo Bluetooth. Com suportes incorporados, carrega qualquer smartphone, iPhone/Android, enquanto dorme.
Ver todos os benefícios

Desfrute de música sem fios e carregue o seu smartphone

  • Bluetooth®

  • Carregamento universal

  • Alarme duplo

  • FM, sintonização digital

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance estável e de baixo consumo. A tecnologia permite uma ligação sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, para que possa reproduzir a sua música favorita a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador portátil, incluindo iPods ou iPhones através de um altifalante com Bluetooth.

Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel

Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel

Este altifalante dispõe de uma porta USB; se o seu smartphone estiver a ficar sem carga - em casa ou em viagem -, este altifalante portátil permite-lhe que transfira a carga da bateria armazenada no altifalante para o seu dispositivo móvel.

Sintonização digital FM com estações programadas

Sintonização digital FM com estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

8

Críticas

3
2

02/08/2018

België

België

Comprador verificado

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

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Esta avaliação foi feita para AJT5300W Klokradio

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21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

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25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

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