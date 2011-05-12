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Leitor de CD

AZ1048/12

4.5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Aprecie a música onde quer que vá

Design prático e compacto, desfrute de música de diferentes fontes, como USB Directo, CD de MP3, rádio.

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Aprecie a música onde quer que vá

  • USB

Tomada dos auscultadores estéreo

Tomada dos auscultadores estéreo

Ligue os seus próprios auscultadores para uma experiência de audição pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar das suas músicas favoritas com um som fantástico e sem perturbar os outros, ligando os seus auscultadores ao leitor.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

20 Faixas CD Programáveis

A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

12/05/2011

France

France

Excellent pour leprix

Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.

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17/01/2012

France

France

Bon produit

Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.

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