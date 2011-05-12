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Descontinuado
Aprecie a música onde quer que vá
Design prático e compacto, desfrute de música de diferentes fontes, como USB Directo, CD de MP3, rádio.
USB
Ligue os seus próprios auscultadores para uma experiência de audição pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar das suas músicas favoritas com um som fantástico e sem perturbar os outros, ligando os seus auscultadores ao leitor.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Gazou
12/05/2011
France
Excellent pour leprix
Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1048 CD Soundmachine
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WillyWoncka
17/01/2012
France
Bon produit
Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.
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