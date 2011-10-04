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Descontinuado
AZ1850/12
Fantástico som portátil
O leitor de CD da Philips irá libertar as suas músicas digitais preferidas do seu leitor de música portátil e permitir-lhe-á desfrutar destas com um som poderoso - a qualquer altura, em qualquer lugar.
USB
Sintonização digital
Com um telecomando prático, para maior comodidade ao seu alcance, só tem de se sentar e descontrair.
A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.2
de 5
5
Críticas
Pa900
04/10/2011
United Kingdom
Excellent product
I have recently baught a cd player as a replacement for my old Philips AZ1570 cd player which I have had for ten years, but it has now come to the end of its life. The sound quality from my new player Philips AZ1850 boombox and the one I owned before are both excellent and powerful. The four speakers let you hear evrey little sound which you can miss on a player with no bass and surround sound. Since I was inpressed by the life span and performance of my old player I decided to buy another philips player and hopefully get some years and enjoyment from it. I like the usb port feature on my new player because I can use my player as an mp3 docking station.
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Hiddinga
21/12/2011
Nederland
Mooi product
Ziet er goed uit, doet wat het moet doen. Mijn kinderen zijn er helemaal trots op. Zeker ook met de mp3 faciliteit en de afstandsbediening!
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sedlos
16/10/2011
France
Très bon produit, très complet, avev un son très agréable
Cet appareil permet d'écouter des cD, des CD mp3, des mp3 sur support USB., en plus de la radio. Nous n'avons pas essayé la lecture des wma, ni l'entrée "mp3 link" La télécommande est très pratique. Le design est de qualité. La fonction de veille programmée permet de s'endormir en écoutant.
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