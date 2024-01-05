Apare os pelos de forma precisa, seguro para todas as zonas

A série 7000, com as suas cabeças de corte duplas exclusivas e uma tecnologia de segurança avançada, permite-lhe alternar com confiança entre barbear e aparar. Resultados precisos com a máquina de barbear com seguimento de contornos 2D e o aparador com 5 comprimentos, para qualquer parte do corpo.