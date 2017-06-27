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Descontinuado
Desempenho potente, máximo brilho
O secador DryCare Pro de CA da Philips possui um novo motor de CA que alcança uma velocidade de ar até 105 km/h para resultados rápidos e profissionais. Com 4x mais iões do que outros modelos Philips, o resultado é um cabelo mais brilhante e com óptimo aspecto.
2300 W
Motor de CA
105 km/h
Dê ao seu cabelo um tratamento com iões para uma dose de brilho extra. Este secador emite 4 vezes mais iões de carga negativa do que outros secadores da Philips. O resultado é um cabelo ultra brilhante e sem frisado. Deixe-o brilhar!
A abertura de 7 mm do bico concentra o fluxo de ar para uma modelação precisa em áreas específicas. O acessório ideal para escovar o cabelo durante a secagem e a modelação.
Uma função profissional obrigatória, este novo botão do jacto de ar frio não precisa de ser continuamente pressionado durante a utilização. Este fornece um jacto intenso de ar frio para definir o seu penteado após a modelação.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.5
de 5
123
Críticas
91%
recomendam este produto
Marisa
27/06/2017
Portugal
Este produto é excelente!
[Employee of philipsglobal] Secador com motor profissional extremamente potente, eficaz e rápido. Possui um programa denominado Thermoprotect para proteger o cabelo e um interior em cerâmica para uma maior protecção. Este secador também tem 4 vezes mais iões, é realmente muito eficaz a combater a electricidade estática.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
Myvsky
02/12/2019
France
Satisfaite
Très satisfaite de ce sèche cheveux. Il ne brûle pas le cuir chevelu comme beaucoup d'autre.. Je m'en sert également pour sécher mes exotic shorthair Il est par contre un peu lourd et bruyant par rapport à d'autres Également un petit hic quant au placement du bouton froid. On a tendance à appuyer dessus en maintenant le sèche cheveux
Pontos positivos
Puissance, chauffe, ne brûle pas
Pontos negativos
Poids et bruit
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux
Data de utilização 2018-11-02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux
Data de utilização 2018-11-02
Ursule
13/11/2018
France
Bon produit
Bon produit qui fonctionne bien et qui est simple d'utilisation.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux