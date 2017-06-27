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Descontinuado

DryCareSecador profissional

BHD177/00

4.5

| (123) Críticas | 91% recomendam este produto

Desempenho potente, máximo brilho

O secador DryCare Pro de CA da Philips possui um novo motor de CA que alcança uma velocidade de ar até 105 km/h para resultados rápidos e profissionais. Com 4x mais iões do que outros modelos Philips, o resultado é um cabelo mais brilhante e com óptimo aspecto.

Ver todos os benefícios

com 4 vezes mais iões

Desempenho potente, máximo brilho

  • 2300 W

  • Motor de CA

  • 105 km/h

4 vezes mais iões para uma dose de brilho extra

4 vezes mais iões para uma dose de brilho extra

Dê ao seu cabelo um tratamento com iões para uma dose de brilho extra. Este secador emite 4 vezes mais iões de carga negativa do que outros secadores da Philips. O resultado é um cabelo ultra brilhante e sem frisado. Deixe-o brilhar!

Concentrador de modelação de 7 mm para resultados perfeitos

Concentrador de modelação de 7 mm para resultados perfeitos

A abertura de 7 mm do bico concentra o fluxo de ar para uma modelação precisa em áreas específicas. O acessório ideal para escovar o cabelo durante a secagem e a modelação.

Pressione e solte o botão do jacto de ar frio para definir o seu penteado

Pressione e solte o botão do jacto de ar frio para definir o seu penteado

Uma função profissional obrigatória, este novo botão do jacto de ar frio não precisa de ser continuamente pressionado durante a utilização. Este fornece um jacto intenso de ar frio para definir o seu penteado após a modelação.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

123

Críticas

91%

recomendam este produto

27/06/2017

Portugal

Portugal

Este produto é excelente!

[Employee of philipsglobal] Secador com motor profissional extremamente potente, eficaz e rápido. Possui um programa denominado Thermoprotect para proteger o cabelo e um interior em cerâmica para uma maior protecção. Este secador também tem 4 vezes mais iões, é realmente muito eficaz a combater a electricidade estática.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer

02/12/2019

France

France

Satisfaite

Très satisfaite de ce sèche cheveux. Il ne brûle pas le cuir chevelu comme beaucoup d'autre.. Je m'en sert également pour sécher mes exotic shorthair Il est par contre un peu lourd et bruyant par rapport à d'autres Également un petit hic quant au placement du bouton froid. On a tendance à appuyer dessus en maintenant le sèche cheveux

Pontos positivos

Puissance, chauffe, ne brûle pas

Pontos negativos

Poids et bruit

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Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux

Data de utilização 2018-11-02

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux

Data de utilização 2018-11-02

13/11/2018

France

France

Bon produit

Bon produit qui fonctionne bien et qui est simple d'utilisation.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux

Sim, recomendo este produto

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