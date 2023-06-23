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  • Secagem rápida e potente para resultados profissionais
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DryCareSecador profissional

BHD272/00

4.7
| (128) Críticas | 97% recomendam este produto
Secagem rápida e potente para resultados profissionais
O secador Philips Pro tem um motor profissional de CA que alcança uma velocidade de ar até 130 km/h* para resultados rápidos e profissionais. Também inclui a regulação ThermoProtect para garantir a temperatura ideal e oferecer proteção contra o aquecimento excessivo.
Ver todos os benefícios

Secagem rápida e potente para resultados profissionais

  • Motor AC potente

  • 2100 W de potência

  • Alta velocidade do ar até 130 km/h*

  • Cuidado iónico: cabelo brilhante

Secagem rápida, motor AC potente

Secagem rápida, motor AC potente

O secador Philips Pro possui um motor de CA de alto desempenho desenvolvido para resultados profissionais. Este gera uma velocidade do ar de até 130 km/h para resultados rápidos e eficazes.

2100 W de potência, secagem rápida, alto desempenho

2100 W de potência, secagem rápida, alto desempenho

Este secador Pro de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação da potência e da velocidade torna a experiência de secagem e modelação mais rápida e mais fácil.

Regulação de temperatura ThermoProtect

Regulação de temperatura ThermoProtect

A regulação de temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma protecção adicional contra o aquecimento excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, irá obter os melhores resultados de uma forma cuidada.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

128

Críticas

97%

recomendam este produto

2

23/06/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto tem uma excelente qualidade/preço.

O produto é de boa qualidade e boa potência. Recomendei a familiares e amigos.

Pontos positivos

Muito pratico

Pontos negativos

Não tem.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD274/00 Secador profissional

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD274/00 Secador profissional

16/12/2021

Portugal

Portugal

grande eficacia

secador bastante leve e com o bocal bastante estreito para poder alisar o cabelo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD274/00 Secador profissional

Sim, recomendo este produto

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29/04/2020

Portugal

Portugal

Sinto-me uma profissional quando uso este Secador!

O produto é extremamente funcional, seca extramente rápido o cabelo, tem um cabo extenso o suficiente para secar com conforto o cabelo mesmo que nos tenhamos que nos desviar um pouco para estar em frente a um espelho. A opção de protecção de temperatura é eficaz, tenho o cabelo extremamente seco e notei melhoria desde a utilizaçao desta opçao, aos poucos foi melhorando, claro, combinado com o uso de mascaras hidratantes. A unica coisa que eu apontaria seria a questão do peso, parece-me que os componentes podiams ser um pouco mais leves.

Pontos positivos

O tamanho do cabo alimentador; a opção da temperatura, a potencia e a velocidade com que o ar sai do secador é extramente eficaz

Pontos negativos

Apenas o peso penso que poderia ser melhorado

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD274/00 Secador profissional

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Avisos legais

  1. Teste realizado num laboratório da Philips nos Países Baixos em 2018. Testado sem bico nas regulações de velocidade 2 e de calor 2.