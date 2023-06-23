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Motor AC potente
2100 W de potência
Alta velocidade do ar até 130 km/h*
Cuidado iónico: cabelo brilhante
O secador Philips Pro possui um motor de CA de alto desempenho desenvolvido para resultados profissionais. Este gera uma velocidade do ar de até 130 km/h para resultados rápidos e eficazes.
Este secador Pro de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação da potência e da velocidade torna a experiência de secagem e modelação mais rápida e mais fácil.
A regulação de temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma protecção adicional contra o aquecimento excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, irá obter os melhores resultados de uma forma cuidada.
4.7
de 5
128
Críticas
97%
recomendam este produto
Humble91
23/06/2023
Portugal
Comprador verificado
O produto tem uma excelente qualidade/preço.
O produto é de boa qualidade e boa potência. Recomendei a familiares e amigos.
Pontos positivos
Muito pratico
Pontos negativos
Não tem.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD274/00 Secador profissional
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD274/00 Secador profissional
TOP44
16/12/2021
Portugal
grande eficacia
secador bastante leve e com o bocal bastante estreito para poder alisar o cabelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD274/00 Secador profissional
Sim, recomendo este produto
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Joanvoavoa
29/04/2020
Portugal
Parte da promoção
Sinto-me uma profissional quando uso este Secador!
O produto é extremamente funcional, seca extramente rápido o cabelo, tem um cabo extenso o suficiente para secar com conforto o cabelo mesmo que nos tenhamos que nos desviar um pouco para estar em frente a um espelho. A opção de protecção de temperatura é eficaz, tenho o cabelo extremamente seco e notei melhoria desde a utilizaçao desta opçao, aos poucos foi melhorando, claro, combinado com o uso de mascaras hidratantes. A unica coisa que eu apontaria seria a questão do peso, parece-me que os componentes podiams ser um pouco mais leves.
Pontos positivos
O tamanho do cabo alimentador; a opção da temperatura, a potencia e a velocidade com que o ar sai do secador é extramente eficaz
Pontos negativos
Apenas o peso penso que poderia ser melhorado
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD274/00 Secador profissional
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Teste realizado num laboratório da Philips nos Países Baixos em 2018. Testado sem bico nas regulações de velocidade 2 e de calor 2.