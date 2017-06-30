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  • A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais fino dos pelos
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Descontinuado

Satinelle PrestigeDepiladora Wet & Dry

BRE650/00

4.1
| (608) Críticas | 83% recomendam este produto

1 prémio

A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais fino dos pelos
A nossa depiladora mais rápida de sempre tem discos únicos em cerâmica que rodam mais rapidamente do que nunca e agarram com firmeza os pelos finos e curtos. Agora pode suavizar a sua pele antes e depois da depilação, tratando as diversas áreas do corpo.
Ver todos os benefícios

4 rotinas de cuidado corporal

A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais fino dos pelos

  • Para pernas, corpo e rosto

  • Discos em cerâmica agarram pelos finos

  • 4 rotinas de cuidado corporal

  • + 8 acessórios

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

A nossa cabeça de depilação é a única concebida com uma superfície em cerâmica texturizada que extrai com cuidado até os pelos mais finos e pelos 4 vezes mais curtos do que os arrancados com cera. Agora com a rotação de disco mais rápida de sempre (2200 RPM) para a nossa remoção de pelos mais rápida.

Cabeça de depilação extra larga

Cabeça de depilação extra larga

A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.

Design galardoado*

Design galardoado* para remoção de pelos sem esforço

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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4.1

de 5

608

Críticas

83%

recomendam este produto

30/06/2017

Portugal

Portugal

Rapidez e suavidade

[Employee of philipsglobal] Graças às pinças em cerâmica suaves que esta depiladora tem, deixei de ter irritação na pele. Arranca até os pelos mais curtos. Tem uma cabeça larga para uma maior rapidez.

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Esta avaliação foi feita para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora Wet & Dry

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30/06/2017

Portugal

Portugal

Excelente produto, completo em acessórios

[Employee of philipsglobal] Produto bastante fácil de utilizar e com bastantes acessórios para as várias zonas do corpo. Permite mais do que fazer a depilação.

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29/06/2017

Portugal

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Sem dúvida uma das melhores depiladoras do mercado

Sempre usei depiladoras de arranque ou cera, a verdade é que desde que descobri a gama Satinelle nunca mais a abandonei. Este novo modelo impressionou-me pelo seu design e pela nova cabeça toda em cerâmica que me chamou bastante a atenção. Super cómoda para agarrar no duche ou a seco. A cabeça ligeiramente curva permite-me agarrar todos os pêlos na perna sem os partir (sim porque um dos problemas que mais tinha era que a maioria das depiladoras partiam-me os pêlos sem os arrancar na totalidade). Com esta cabeça esse problema ficou resolvido. Não posso dizer que não dói mas no meu caso como consigo fazer com o pêlo bem curtinho (0,5mm) a dor é bastante suportável e com a continuação é quase um hábito e já nem é um problema. Grande vantagem depilação feita e pernas suaves durante quase 2 semanas. Um extra deste modelo são as cabeças de exfoliação que ajuda a que os pêlos não fiquem encravados e a cabeça de massagem. Para as mais cépticas o que digo é experimentem, pois as amigas a quem eu aconselho adoraram mesmo que não seja este conjunto a máquina é fantástica!!

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