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Descontinuado

EssentialAparador da linha do biquíni

BRT383/15

3.8
| (111) Críticas
Mais, menos ou nenhum pelo nas zonas íntimas
Apare, corte ou modele as áreas delicadas com um cuidado suave. O nosso aparador da linha do biquíni foi concebido para ser seguro e eficaz, para que possa evitar irritação e pelos encravados.
Ver todos os benefícios

Modelação suave e fácil para a linha do biquíni

Mais, menos ou nenhum pelo nas zonas íntimas

  • Aparar, cortar e modelar

Cabeça aparadora pequena para resultados precisos

Cabeça aparadora pequena para resultados precisos

Contorne ou modele a linha do biquíni. Utilize a cabeça aparadora pequena para obter o aspeto pretendido e aparar até 0,5 mm.

As pontas arredondadas cortam eficazmente o pelo, ao mesmo tempo que protegem a pele

As pontas arredondadas cortam eficazmente o pelo, ao mesmo tempo que protegem a pele

Pontas de corte arredondadas dão um toque mágico para que possa aparar a linha do biquíni com segurança e eficácia. Sem cortes ou golpes.

Os pentes de encaixe permitem aparar diferentes comprimentos

Os pentes de encaixe permitem aparar diferentes comprimentos

Experimente diferentes comprimentos e estilos. Escolha entre 0,5, 3 ou 5 mm para uma linha do biquíni uniforme e bem cuidada.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

111

Críticas

24/07/2023

Portugal

Portugal

Praticidade em qualquer lugar

Sem dúvida um produto que facilita em muitos sentidos o nosso dia-a-dia numas férias de verão. O produto vem com duas cabeças removíveis, sendo cada uma delas indicada para um tamanho de pelo diferente, ou seja, qualquer pelo, do maior ao mais pequeno é retirado sem qualquer tipo de dor, situação que muitas mulheres desejam. Por outro lado, o facto do produto funcionar através da colocação de pilhas permite que o mesmo seja utilizado em qualquer sitio, a qualquer hora, até mesmo quando estamos na piscina/praia e descobrimos aquele maldito pelo que escapou na hora da depilação. Tornou-se sem dúvida um essencial na minha mala de viagem. Bastante prático de usar e cumpre realmente o que promete, podendo ser utilizado também nas axilas, por exemplo.

Pontos positivos

Praticidade/ compacto/indicado para dois tipos de pelo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Essential BRT383/15 Aparador da linha do biquíni

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19/07/2023

Portugal

Portugal

Produto para o Verão que passa a correr

Produto bastante fácil de utilizar pelo seu tamanho e por os seus componentes. Fácil e rápido e sempre a mão quando aquela linha de bikini teima em não querer estar pronta para um pôr do sol de última hora. Pode ser utilizado em qualquer sítio e fácil de arrumar.

Pontos positivos

Rápido. Fácil utilização. Prático

Pontos negativos

Bateria

Sim, recomendo este produto

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18/07/2023

Portugal

Portugal

O produto é surpreendentemente eficaz

o produto veio na altura perfeito para ser testado.. as férias.. é ideal para quem gosta de ter a linha do biquíni perfeita e não se identifica com outros métodos de depilação..eu Pontos positivos: Leve e versátil Rápido e eficaz Regulável em altura de pelo Pequeno (ideal para levar de férias) E muito eficaz para o seu tamanho Pontos negativos: Só tenho um aspeto negativo a apontar, é a pilhas. Acho que um produto tão bom e eficaz deveria ser a bateria o que o tornaria mais económico a longo prazo e em qualquer altura, se ficasse sem bateria seria mais fácil de o voltar a por pronto a utilizar em pouco tempo. De resto só tenho coisas boas a apontar ao produto. Recomendo para todas as mulheres de todas as idades e que gostem ser práticas e acima de tudo de ter uma depilação eficaz e rápida

Pontos positivos

Prático eficaz e rápido

Pontos negativos

a pilhas

Sim, recomendo este produto

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