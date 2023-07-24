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Descontinuado
BRT383/15
Aparar, cortar e modelar
Contorne ou modele a linha do biquíni. Utilize a cabeça aparadora pequena para obter o aspeto pretendido e aparar até 0,5 mm.
Pontas de corte arredondadas dão um toque mágico para que possa aparar a linha do biquíni com segurança e eficácia. Sem cortes ou golpes.
Experimente diferentes comprimentos e estilos. Escolha entre 0,5, 3 ou 5 mm para uma linha do biquíni uniforme e bem cuidada.
3.8
de 5
111
Críticas
Rebeca0193
24/07/2023
Portugal
Parte da promoção
Praticidade em qualquer lugar
Sem dúvida um produto que facilita em muitos sentidos o nosso dia-a-dia numas férias de verão. O produto vem com duas cabeças removíveis, sendo cada uma delas indicada para um tamanho de pelo diferente, ou seja, qualquer pelo, do maior ao mais pequeno é retirado sem qualquer tipo de dor, situação que muitas mulheres desejam. Por outro lado, o facto do produto funcionar através da colocação de pilhas permite que o mesmo seja utilizado em qualquer sitio, a qualquer hora, até mesmo quando estamos na piscina/praia e descobrimos aquele maldito pelo que escapou na hora da depilação. Tornou-se sem dúvida um essencial na minha mala de viagem. Bastante prático de usar e cumpre realmente o que promete, podendo ser utilizado também nas axilas, por exemplo.
Pontos positivos
Praticidade/ compacto/indicado para dois tipos de pelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Essential BRT383/15 Aparador da linha do biquíni
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Essential BRT383/15 Aparador da linha do biquíni
Nesinha1
19/07/2023
Portugal
Parte da promoção
Produto para o Verão que passa a correr
Produto bastante fácil de utilizar pelo seu tamanho e por os seus componentes. Fácil e rápido e sempre a mão quando aquela linha de bikini teima em não querer estar pronta para um pôr do sol de última hora. Pode ser utilizado em qualquer sítio e fácil de arrumar.
Pontos positivos
Rápido. Fácil utilização. Prático
Pontos negativos
Bateria
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Essential BRT383/15 Aparador da linha do biquíni
Sim, recomendo este produto
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Fenix34
18/07/2023
Portugal
Parte da promoção
O produto é surpreendentemente eficaz
o produto veio na altura perfeito para ser testado.. as férias.. é ideal para quem gosta de ter a linha do biquíni perfeita e não se identifica com outros métodos de depilação..eu Pontos positivos: Leve e versátil Rápido e eficaz Regulável em altura de pelo Pequeno (ideal para levar de férias) E muito eficaz para o seu tamanho Pontos negativos: Só tenho um aspeto negativo a apontar, é a pilhas. Acho que um produto tão bom e eficaz deveria ser a bateria o que o tornaria mais económico a longo prazo e em qualquer altura, se ficasse sem bateria seria mais fácil de o voltar a por pronto a utilizar em pouco tempo. De resto só tenho coisas boas a apontar ao produto. Recomendo para todas as mulheres de todas as idades e que gostem ser práticas e acima de tudo de ter uma depilação eficaz e rápida
Pontos positivos
Prático eficaz e rápido
Pontos negativos
a pilhas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Essential BRT383/15 Aparador da linha do biquíni
Sim, recomendo este produto
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