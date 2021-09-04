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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
BT7500/15
Regulações de precisão de 0,5 mm
Lâminas em metal autoafiáveis
Até 75 min de autonomia/1 h de carreg.
Sistema de vácuo de alto desempenho
O sistema de vácuo de alto desempenho do aparador de barba 7000 da Philips fornece um fluxo de ar* 50% mais forte e melhorado para captar até 95% dos pelos cortados** e proporcionar-lhe um aparar sem sujidade.
A barba curta não tem hipótese. O sistema Lift & Trim Pro corta todos os pelos encostados à pele e levanta-os em direção às lâminas para um corte preciso – ao mesmo tempo que continua a ser um aparador ideal, também, para barbas compridas.
Adequadas até para os pelos mais grossos, as lâminas duplamente afiadas garantem sempre contornos precisos e um aparar superior. Não necessita de lubrificação nem de lâminas de substituição.
3.7
de 5
507
Críticas
04/09/2021
Portugal
Comprador verificado
Neste momento, melhor é impossível!
A marca sempre me inspirou confiança. O rigor do produto é, deveras, excelente. Os resultados vão para além de desejado.
Pontos positivos
Resultados obtidos melhores do que os desejados.
Pontos negativos
Ainda não vi nenhuma relevante.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Aparador de barba (aspiração por vácuo)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Aparador de barba (aspiração por vácuo)
JCSF
16/06/2021
Portugal
Comprador verificado
Boa qualidade e eficiencia
Oferece um corte com varios tamanhos. O corte é eficaz e confortável. O maspirador evita que a maior parte dos pelos cortados se espalhem no lavatório. A limpeza da máquina após o corte não é muito fácil. As peças de encaixe são bastante frágeis.
Pontos positivos
O aparar da barba faz-se com higiéne acrescida.
Pontos negativos
Fragilidade das peças amoviveis.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Aparador de barba (aspiração por vácuo)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Aparador de barba (aspiração por vácuo)
GerentusXd
01/03/2026
España
Comprador verificado
Buena pero olvidada
Es muy buena! El problema es que los recambios son carísimos y el modelo ya no lo fabrican. Decepción total.
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
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Em comparação com o seu antecessor da Philips
Testado em ambiente de laboratório em bases de pelo