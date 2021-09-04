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  • Aparador com aspiração por vácuo para menos sujidade
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  • Aparador com aspiração por vácuo para menos sujidade
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Descontinuado

Beardtrimmer series 7000Aparador de barba (aspiração por vácuo)

BT7500/15

3.7
| (507) Críticas
Aparador com aspiração por vácuo para menos sujidade
Apare a sua barba, bigode e patilhas, mantendo tudo limpo. O novo aspirador por vácuo da Philips tem um sistema melhorado de elevado desempenho com fluxo de ar 50% mais forte*. Recolhe eficazmente os pelos, assegurando um aparar sem sujidade.
Ver todos os benefícios

O n.º 1 da Philips para um aparar limpo

Aparador com aspiração por vácuo para menos sujidade

  • Regulações de precisão de 0,5 mm

  • Lâminas em metal autoafiáveis

  • Até 75 min de autonomia/1 h de carreg.

  • Sistema de vácuo de alto desempenho

Fluxo de ar melhorado para um aparar sem sujidade

Fluxo de ar melhorado para um aparar sem sujidade

O sistema de vácuo de alto desempenho do aparador de barba 7000 da Philips fornece um fluxo de ar* 50% mais forte e melhorado para captar até 95% dos pelos cortados** e proporcionar-lhe um aparar sem sujidade.

Apara uniformemente e corta os pelos encostados à pele

Apara uniformemente e corta os pelos encostados à pele

A barba curta não tem hipótese. O sistema Lift & Trim Pro corta todos os pelos encostados à pele e levanta-os em direção às lâminas para um corte preciso – ao mesmo tempo que continua a ser um aparador ideal, também, para barbas compridas.

Lâminas de afiação automática para manutenção zero

Lâminas de afiação automática para manutenção zero

Adequadas até para os pelos mais grossos, as lâminas duplamente afiadas garantem sempre contornos precisos e um aparar superior. Não necessita de lubrificação nem de lâminas de substituição.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

507

Críticas

04/09/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Neste momento, melhor é impossível!

A marca sempre me inspirou confiança. O rigor do produto é, deveras, excelente. Os resultados vão para além de desejado.

Pontos positivos

Resultados obtidos melhores do que os desejados.

Pontos negativos

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Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Aparador de barba (aspiração por vácuo)

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16/06/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Boa qualidade e eficiencia

Oferece um corte com varios tamanhos. O corte é eficaz e confortável. O maspirador evita que a maior parte dos pelos cortados se espalhem no lavatório. A limpeza da máquina após o corte não é muito fácil. As peças de encaixe são bastante frágeis.

Pontos positivos

O aparar da barba faz-se com higiéne acrescida.

Pontos negativos

Fragilidade das peças amoviveis.

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01/03/2026

España

España

Comprador verificado

Buena pero olvidada

Es muy buena! El problema es que los recambios son carísimos y el modelo ya no lo fabrican. Decepción total.

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

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Avisos legais

  1. Em comparação com o seu antecessor da Philips

  2. Testado em ambiente de laboratório em bases de pelo