Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
CAM150PK/00
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
Resistente e à prova de água, a câmara de filmar ESee CAM150 é óptima no interior e no exterior, mesmo em água ou na neve. A função antioscilação avançada proporciona os vídeos mais nítidos, enquanto permite formatos em HD e formatos suportados pelo correio electrónico para partilha simples a qualquer altura.
Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.
Críticas