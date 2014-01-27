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        Descontinuado

        Câmara de filmar HD

        CAM150PK/00

        Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

        Resistente e à prova de água, a câmara de filmar ESee CAM150 é óptima no interior e no exterior, mesmo em água ou na neve. A função antioscilação avançada proporciona os vídeos mais nítidos, enquanto permite formatos em HD e formatos suportados pelo correio electrónico para partilha simples a qualquer altura.

        Ver todos os benefícios

        Até na água ou na neve

        Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

        Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube

        Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube

        Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.

        Durabilidade extra longa da bateria permite-lhe gravar mais

        Design pequeno e fino para caber facilmente no seu bolso

        Obter assistência para este produto

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        Críticas

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