ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Descontinuado

Série 5000Ferro a vapor

DST5030/80

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desapontará. Com uma base SteamGlide Plus antirriscos, uma saída de vapor de alto desempenho e função de limpeza do calcário incorporada, este ferro proporciona-lhe um desempenho duradouro.
Ver todos os benefícios

A base SteamGlide Plus dura 4 vezes mais*

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

  • Potência de 2400 W

  • Vapor contínuo de 45 g/min.

  • Jacto de vapor de 180 g

  • SteamGlide Plus

2400 W para aquecer rapidamente

2400 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

A base resistente a riscos oferece um excelente deslizar

A base resistente a riscos oferece um excelente deslizar

A nossa base SteamGlide Plus especial desliza suavemente sobre qualquer tecido. Também é antiaderente, resistente a riscos e fácil de limpar.

O sistema anti-pingos mantém as peças de roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos mantém as peças de roupas sem manchas ao engomar

O nosso sistema anti-pingos permite-lhe engomar tecidos delicados a baixas temperaturas com confiança. Já não é preciso preocupar-se com as gotas de água que provocam manchas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Testado em comparação com a base antiaderente da Philips