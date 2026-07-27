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  • Resultados de limpeza mais profundos em todos os tipos de chão
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Descontinuado

PowerPro DuoAspirador vertical 2 em 1 sem fios

FC6162/01

Resultados de limpeza mais profundos em todos os tipos de chão
O novo Philips PowerPro Duo oferece-lhe o resultado de limpeza mais profundo em pavimentos e carpetes. A tecnologia PowerCyclone mantém uma alta potência de sucção para um excelente desempenho. A escova TriActive Turbo recolhe mais pó e cotão numa só passagem.
Ver todos os benefícios

Com PowerCyclone e escova TriActive Turbo

Resultados de limpeza mais profundos em todos os tipos de chão

  • 2 em 1

  • 12 V

  • Sem saco

  • 2 acessórios

Tecnologia PowerCyclone para obter o máximo desempenho

Tecnologia PowerCyclone para obter o máximo desempenho

A tecnologia PowerCyclone proporciona resultados de limpeza em profundidade numa só passagem através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.

Escova TriActive turbo para desempenho potente em carpetes

Escova TriActive turbo para desempenho potente em carpetes

A escova TriActive turbo proporciona um desempenho potente em pavimentos e carpetes. A escova motorizada e o fluxo de ar optimizado recolhem toda a sujidade e cotão numa só passagem

Flexibilidade máxima para limpar áreas difíceis

Flexibilidade máxima para limpar áreas difíceis

O PowerPro Duo foi concebido para alcançar todos os cantos, para poder limpar facilmente por baixo do sofá, da cama ou da mesa, sem esforço.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. 3 Testado por um instituto independente de testes relativamente à recolha média de pó em carpetes e pavimentos, em comparação com o produto mais vendido no segmento dos aspiradores verticais 2 em 1 sem fios de 12 V com base numa fonte independente, junho de 2013.