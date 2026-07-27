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Descontinuado
FC6162/01
2 em 1
12 V
Sem saco
2 acessórios
A tecnologia PowerCyclone proporciona resultados de limpeza em profundidade numa só passagem através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.
A escova TriActive turbo proporciona um desempenho potente em pavimentos e carpetes. A escova motorizada e o fluxo de ar optimizado recolhem toda a sujidade e cotão numa só passagem
O PowerPro Duo foi concebido para alcançar todos os cantos, para poder limpar facilmente por baixo do sofá, da cama ou da mesa, sem esforço.
Críticas
3 Testado por um instituto independente de testes relativamente à recolha média de pó em carpetes e pavimentos, em comparação com o produto mais vendido no segmento dos aspiradores verticais 2 em 1 sem fios de 12 V com base numa fonte independente, junho de 2013.