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  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
  • Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis

Descontinuado

SpeedProAspirador vertical sem cabo

FC6726/01

1
| (1) Avaliaç.
Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis
O novo aspirador sem cabo SpeedPro proporciona uma limpeza rápida, com um alcance potente. Está equipado com a escova de sucção de 180° para uma recolha de sujidade precisa, mesmo nos locais mais difíceis – junto às paredes, aos móveis e nos cantos.
Ver todos os benefícios

Rápido. Alcance potente, mesmo nos locais mais difíceis

  • Escova de sucção de 180°

  • 21,6 V, até 40 min

  • 2 em 1: aspirador e unidade portátil

  • Miniescova turbo

Recolhe até 98% do pó e da sujidade em cada passagem

Recolhe até 98% do pó e da sujidade em cada passagem

A escova de sucção de 180° foi desenvolvida para uma recolha potente e precisa de até 98% do pó e sujidade em cada passagem, todos os tipos de chão, incluindo locais de difícil acesso.

A escova com LED revela pó e sujidade ocultos

A escova com LED revela pó e sujidade ocultos

O pó, o cotão, os cabelos e as migalhas são fáceis de identificar e capturar devido à luzes LED na escova SpeedPro. Os LED na escova revelam o pó e sujidade ocultos, em movimento.

Até 40 minutos de poder de limpeza com baterias de iões de lítio de 21,6 V

Até 40 minutos de poder de limpeza com baterias de iões de lítio de 21,6 V

As baterias de iões de lítio de alto desempenho de 21,6 V fornecem até 40 minutos de autonomia no modo normal e 20 minutos no modo turbo, antes de recarregar.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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1.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
3
2

08/06/2026

Deutschland

Deutschland

definitiv nicht zu empfehlen

Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.

Pontos positivos

Kabellos

Pontos negativos

Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich

Esta avaliação foi feita para SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished

Date of Use 2023-12-13

Esta avaliação foi feita para SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished

Date of Use 2023-12-13

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Avisos legais

  1. Para um desempenho ideal, lave o filtro apenas à mão a cada 2 semanas. Aperte até a água sair. Deixe secar durante 24 horas antes de voltar a utilizar.