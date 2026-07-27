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Descontinuado
FC6813/01
Escova de sucção de 360°
18 V, até 45 minutos de autonomia
2 em 1: aspirador e unidade portátil
Escova TurboPet
A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade de forma mais rápida em cada passagem, mesmo para trás e contra os cantos, para que todos os seus movimentos sejam importantes.
O PowerBlade é um motor digital desenvolvido para criar um fluxo de ar elevado incomparável (>1000 l/min) que produz uma sucção de 360° na escova. Registe-se em Philips.com no prazo de 3 meses após a compra e usufrua de uma garantia do motor de 5 anos gratuitamente!
Tecnologia PowerCyclone 8 – a nossa melhor tecnologia de aspirador sem saco agora num aspirador vertical sem cabo, para manter a sucção mais forte durante mais tempo.
Críticas
Testado em comparação com os 10 aspiradores verticais sem cabo mais vendidos de valor superior a 300 € na Alemanha em 2017, utilizando o teste de limpeza de pavimento com muita sujidade desenvolvido pela Philips com base na norma internacional IEC60312-1. Jan. 2018.